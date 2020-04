The Walking Dead saison 10 : [SPOILER] est de retour dans le teaser du dernier épisode

La saison 10 de "The Walking Dead" va prendre du retard dans son final à cause du coronavirus. L'épisode ne sera pas diffusé la semaine prochaine comme prévu mais AMC dévoile quand même un teaser qui annonce le retour d'un personnage important dans la série.

Les quelques suiveurs qui restent fidèles à The Walking Dead ont récemment appris une très mauvaise nouvelle. Le programme horrifique d'AMC continuait correctement même pendant que la pandémie nous frappait. Hélas, le coronavirus aura aussi un impact sur la diffusion. Le network a annoncé que le final ne sera pas diffusé le 12 avril car il n'est tout simplement pas encore terminé. Les mesures prises pour endiguer le virus empêchent les équipes de finir le travail. La diffusion de l'épisode est reportée à plus tard, sans qu'on ne dispose d'une nouvelle date. Le quinzième segment de cette saison de The Walking Dead, disponible depuis aujourd'hui chez nous en US+24 sera le dernier avant la pause imposait de force.

Maggie revient dans The Walking Dead

AMC ne nous laisse pas entièrement dans l'attente et a déjà teasé le final avec une vidéo qui fera grandement parler les fans de The Walking Dead. La série s'est arrêtée sur une attaque menée par Beta et les Chuchoteurs. Que nous réserve la suite ? Peut-être que ce méchant sera vaincu, pour passer à un autre arc scénaristique mais en attendant de le savoir, on découvre que Maggie est de retour !

Angela Kang, la showrunneuse depuis la saison précédente, avait laissé entendre que Lauren Cohan pourrait se signaler dans ces nouveaux épisodes. Plus raisonnablement, c'est dans la saison 11 qu'on l'attendait, parce que maintenant que Michonne et Rick ne sont plus là, un tel retour ne pourrait faire que le plus grand bien à The Walking Dead.

L'aperçu la montre en train de prendre connaissance d'une lettre sur laquelle est inscrite tous les événements qui ont chamboulé la vie des survivants. L'épisode 16 devrait se charger de la suivre sur la route en train d'essayer de les rejoindre puis c'est dans la prochain salve de The Walking Dead qu'elle reprendra une place centrale. Disparue de manière ratée lors de la saison 9, la porte avait toujours été ouverte pour qu'elle revienne, même si Cohan s'était quelque peu brouillée avec la production. Son expérience sur Whiskey Cavalier a été si brève qu'elle dispose de nouveau de temps pour revenir dans la série grâce à laquelle elle s'est faite un nom.