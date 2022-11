The Walking Dead : Jeffrey Dean Morgan évoque le retour de Negan dans le spin-off Dead City

Si "The Walking Dead" s’est récemment terminée, plusieurs spin-offs de la série sont encore attendus. Maggie et Negan seront notamment au cœur de "Dead City". Et Jeffrey Dean Morgan s’est exprimé sur ce nouveau show.

Negan a quitté le groupe à la fin de The Walking Dead

Douze ans après la sortie de son premier épisode, The Walking Dead a récemment fait ses adieux aux spectateurs américains. Le dernier épisode de son onzième et ultime chapitre a été diffusé ce dimanche 20 novembre de l’autre côté de l’Atlantique. Celui-ci a réservé aux fans une conversation entre Maggie et Negan.

Au cours de celle-ci, le personnage joué par Lauren Cohan a avoué à celui campé par Jeffrey Dean Morgan qu’il avait mérité sa place au sein du groupe de survivants. Mais qu’elle ne pouvait pas lui pardonner d’avoir tué Glenn. À la suite de cela, Negan a quitté le groupe. On a ensuite pu le retrouver dans l’une des dernières scènes de l’épisode, qui s’est déroulé un an plus tard et qui a laissé entendre que le personnage vivait désormais à Alexandrie avec sa femme.

Negan (Jeffrey Dean Morgan) - The Walking Dead ©AMC

Vers un retour de l’ancien Negan dans Dead City ?

Si la série principale a tiré sa révérence, l’univers de The Walking Dead est encore loin d’être terminé. Plusieurs spin-offs sont encore attendus. Dont un sur Negan et Maggie, d'abord intitulé Isle of the Dead mais qui a depuis été renommé Dead City. Peu avant la diffusion du dernier épisode de la série mère, Dean Morgan a été interrogé par Deadline sur ce futur spin-off. Et l’acteur a révélé qu’il débuterait quelques années après le dernier épisode de The Walking Dead.

Dean Morgan a aussi parlé de l’évolution de son personnage. Dans la série principale, Negan tente de se racheter de ses actions passées durant les derniers épisodes. Il sauve notamment le fils de Maggie. Mais selon son interprète, le Negan du passé pourrait être de retour dans Dead City. Car l’acteur assure que durant les quelques années qui se seront écoulées entre la fin de la série principale et le début du spin-off, son personnage pourrait avoir retrouvé « ses vieilles habitudes » :

Negan a l’occasion de retrouver ses vieilles habitudes pendant ces années à l’écart. C’est quelqu’un qui a ses habitudes, et il sait comment survivre. Je suis inquiet de ce qui lui arrive pendant les quelques années à l’écart du groupe, et ce qu’il va devenir. Et donc, quand Maggie et lui se retrouveront, il y a de bonnes chances que Negan ne sera plus celui qu’il était la dernière fois qu’ils se seront vus.

Un spin-off attendu pour 2023

Dean Morgan nous tease donc le retour d’un Negan effrayant dans Dead City. Reste à savoir comment sa relation avec Maggie évoluera lorsque les deux personnages se retrouveront. Il ne faudra en tout cas attendre que quelques mois avant de pouvoir découvrir ces retrouvailles. Car le tournage de Dead City est presque terminé. Et la série devrait être lancée durant la première partie de l’année prochaine.