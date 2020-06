The Walking Dead : la saison 10 a battu des records

Les fans de "The Walking Dead" sont toujours au rendez-vous pour suivre les aventures de Daryl Dixon et consorts. Malgré une baisse d’audience par rapport à ses premières saisons, la saison 10 du show AMC a été la série dramatique la plus regardée de la télévision câblée américaine lors de la saison 2019/2020.

Depuis sa sixième saison, les audiences de The Walking Dead ne sont plus ce qu’elles étaient. Une légère baisse de qualité pourrait être à l’origine de cette baisse d’audience. Mais cela pourrait ne pas être la seule explication. Avec l’émergence des services de streaming, les chaînes de télévision ont de plus en plus de mal à rivaliser et obtenir de gros scores pour leurs séries. Malgré des scores d’audience encore honorables, de plus en plus de gens se tournent vers les shows originaux des géants du streaming comme Netflix ou Disney+.

Malgré cela, The Walking Dead parvient encore à rassembler de très nombreux téléspectateurs, toujours pressés de découvrir ce qu’il arrivera aux héros de la série. Selon un classement établi par le groupe spécialisé Nieslen, et relayé par The Hollywood Reporter, la dixième saison de la série AMC a attiré en moyenne 5,4 millions de téléspectateurs cette année. Cela représente donc la meilleure moyenne de la saison 2019/2020 des séries diffusées sur la télévision câblée américaine.

Le final de la saison 10 avant d’autres projets dans l’univers de The Walking Dead

Le final de la saison 10 a été reporté à cause du coronavirus, et il devrait être diffusé plus tard cette année. Au lieu de se mettre les fans à dos, qui auraient pu décider de ne plus regarder la série à cause de cette pause pendant la diffusion de la série, cette pause semble avoir augmenté l’attente des fans pour la fin du show. Ceux-ci sont pressés de découvrir ce qu’il arrivera aux personnages qui ont survécu jusqu’à maintenant.

Malgré la baisse d’audience évoquée plus haut, depuis la saison 9, la série a été très bien reçue par les fans et la critique. Et le fait que The Walking Dead reste la série de télévision la plus regardée atteste de sa qualité.

Sa popularité constante a poussé AMC à commander un spin-off, World Beyond, dont la première saison sera diffusée cette année. Des films verront aussi le jour. Une trilogie, dont au moins le premier film réalisé par Greg Nicotero, sera centrée sur le personnage de Rick Grimes (Andrew Lincoln). Aucune date de sortie n’a encore été avancée pour le premier des trois longs-métrages.

Quant à la série principale, elle verra le retour du personnage de Maggie, interprété par Lauren Cohan. Une suite verra ensuite le jour, puisqu’une saison 11 a d’ores-et-déjà été commandée par AMC.