The Walking Dead : la sortie du nouveau spin-off décalée

La série mère reprend du poil de la bête mais n'arrive toujours pas à faire revenir les téléspectateurs. Peut-être que le spin-off "World Beyond", calibré pour parler aux adolescents, pourra apporter un nouvel élan ? On ne le saura pas de suite, car la diffusion prévue en avril vient d'être reportée.

The Walking Dead a connu des heures de gloire lors des premiers pas. Mais la série horrifique d'AMC a depuis perdu de sa superbe, la faute à quelques saisons très décevantes et un rythme inutilement lent. Les dégâts sont tels, que les audiences ont une sale allure. Pourtant, on doit avouer que depuis la saison 9, quelque chose est en train de se passer. Avec une nouvelle showrunneuse aux commandes (Angela Kang) et des choix payants (le départ de Rick, l'arrivée des Chuchoteurs, l'utilisation de Negan...), The Walking Dead est redevenue une série un peu plus recommandable. Malheureusement, on craint que ce ne soit trop tard pour que le public revienne en masse. AMC croit fort en cette franchise et mise sur une extension progressive. D'abord sur le petit écran, comme d'habitude, puis ensuite au cinéma avec des films qui suivront Rick.

Le mois prochain devait accueillir un second spin-off sous-titré World Beyond. La narration de celui-ci se focalise sur un groupe de jeunes héros issus de la première génération après l'Apocalypse. Deux soeurs et une poignée d'amis vont s'extraire de l'endroit où ils vivent pour aller voir ce que le monde extérieur peut contenir. On comprend clairement qu'AMC veut toucher le même public que celui qui suit Stranger Things ou des programmes de la sorte. Alors que The Walking Dead ne fait plus rêver, changer l'angle d'approche peut faire son effet. Mais World Beyond ne devrait pas être une série qui va nous occuper pendant des années car uniquement deux saisons sont prévues.

Le second spin-off The Walking Dead arrivera plus tard

Avant d'en arriver à la fin, il faudrait déjà qu'on puisse voir le début. Il était attendu pour le 12 avril, sur Amazon Prime Video chez nous, mais de la patience sera nécessaire pour plonger dans cette nouvelle aventure. AMC vient d'annoncer dans un tweet que la date de lancement était décalée :

Comme vous le constatez, les indications sont minimes et on nous précise juste qu'il faut s'attendre à une nouvelle date plus tard cette année. Toutes les prochaines sorties au cinéma étaient reportées à cause du coronavirus mais le petit écran est aussi concerné par plusieurs changements. Les networks et les plateformes doivent revoir leur calendrier avec toutes les productions à l'arrêt. Néanmoins, si vous voulez votre dose de The Walking Dead, la saison 10 de la série principale continue sur AMC et OCS en France.