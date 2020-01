The Walking Dead : une date et des nouvelles informations sur le second spin-off

L’univers de « The Walking Dead » accueille un second spin-off. « World Beyond » dispose maintenant d’une date de diffusion officielle et cette nouvelle série ne devrait pas durer trop longtemps. AMC a un plan à court terme pour elle, ce qui change de d’habitude.

La série-mère The Walking Dead, c’est bientôt plus de dix saisons. Une longévité remarquable qui questionne. Pourquoi s’entêter à sans cesse aller plus loin alors que le public n’est plus du tout mobilisé ? AMC veut s’en tenir à ses intentions, à savoir faire durer encore des années la franchise, mais il va quand même falloir faire quelque chose pour remotiver une audience qui n’est plus demandeuse. À côté de ça, Fear The Walking Dead poursuit sa marche en avant, avec une prochaine saison 6. Et en 2020 débarque le second spin-off, World Beyond. Le scénario s’attardera sur des personnages issus de la première génération après l’Apocalypse. Deux soeurs et leurs amis vont quitter leur zone de confort dans laquelle les adultes les ont mis pour partir découvrir le monde extérieur. Le petit groupe sera constamment en danger en même temps qu’il devra apprendre, de manière accélérée, à grandir.

Pas plus de deux saisons pour la nouvelle série The Walking Dead

AMC cible un public plus jeune que d’habitude et ne compte pas trop tirer sur la corde avec ce programme. Collider explique que le network ne veut pas que World Beyond dure plus de deux saisons. La fin serait donc déjà prévue, ce qui est toujours un bon signe. Scott M. Gimple avait expliqué que ce spin-off pourrait mettre en place des connexions avec le reste de l’univers. On peut donc l’imaginer comme une sorte de passerelle, qui va permettre de nous amener vers un but précis et plus grand, tout en tentant de ramener des téléspectateurs adolescents. La série devrait nous dévoiler quelques éléments sur le groupe qui a enlevé Rick dans The Walking Dead. World Beyond aurait donc pour vertu de nous acheminer vers les films prévus au cinéma.

World Beyond était attendue pour le printemps prochain et AMC vient de donner la date de lancement. C’est le 10 avril que sera diffusé le premier des 10 épisodes. Une programmation qui intervient juste après la fin de la saison 10 de The Walking Dead. La série sera à suivre sur Amazon Prime Video en France, probablement au même moment.