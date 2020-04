The Walking Dead : le créateur Robert Kirkman revient sur l'origine "spatiale" de l'histoire

Le créateur de la série de comics « The Walking Dead », Robert Kirkman, est revenu sur une précédente théorie. L'auteur a fait machine arrière pour modifier un de ses précédents commentaires concernant la franchise.

Depuis que la bande dessinée a été adaptée en série par AMC depuis 2010, de nombreux fans se demandent quelles sont les origines de cette épidémie de zombies. Après tout, Robert Kirkman n'a jamais expliqué comment tout ceci est arrivé. Bien évidemment, toutes ces questions ont conduit à de nombreuses théories de fans. La plus étonnante demeure le lien avec la méthamphétamine de Walter White (Breaking Bad) comme catalyseur de l'épidémie de zombies. Une théorie qui se base sur une petite connexion entre les deux séries AMC. En début d'année, Robert Kirkman a semblé éclaircir le mystère en disant que des spores spatiales étaient à l'origine de l'épidémie. Une explication que beaucoup ont trouvé décevante.

Rétropédalage

Mais maintenant, Robert Kirkman a retourné sa veste et a officiellement changé d'avis. Il affirme que son commentaire sur les spores spatiales n'était en fait qu'une blague et que les fans se sont jetés dessus. L'auteur a remis les pendules à l'heure sur son compte Twitter affirmant que cette idée n'était qu'une boutade.

Ainsi, la théorie des spores spatiales n'est qu'une vaste blague. Mais les fans n'ont toujours pas leur explication. D'où viennent ces maudits zombies dans The Walking Dead ?

C'est en 2003 que Robert Kirkman imagine The Walking Dead. Il scénarise cette histoire de zombies dessinée dans un premier temps par Tony Moore puis pas Charlie Adlard. Sa saga zombiesque est publiée par Image Comics jusqu'en 2019, date du dernier tome de l'histoire. La série compte 33 tomes. Le 2 juillet 2019 Robert Kirkman met un point final à sa création après le numéro 193.

Du côté de la série, The Walking Dead est créé en 2010 par Frank Darabont. Pour le moment le show contient 10 saisons et est toujours en cours de développement. Face au succès de cette adaptation AMC a produit deux séries spin-off : Fear The Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond.