The Walking Dead : on a enfin une date pour le retour de Rick

Parmi les nouveaux spin-offs de "The Walking Dead", "Le Nouveau Monde" Live mettra de nouveau en action Rick et Michonne. Et on sait désormais quand la série arrivera aux États-Unis.

Un nouveau spin-off sur des personnages majeurs de The Walking Dead

Après avoir été lancée en 2011, The Walking Dead s’est officiellement arrêtée avec le dernier épisode de son douzième chapitre, en novembre 2022. Mais les fans de l’univers de la série peuvent continuer de suivre différents personnages dans plusieurs spin-offs. Certains ont commencé avant l’arrêt de la série principale, et d’autres après.

Parmi les nouveaux spin-offs de The Walking Dead, Dead City, centrée sur Maggie et Negan, a été dévoilée plus tôt cette année. Déjà sortie aux États-Unis, Daryl Dixon est en cours de diffusion en France sur Paramount+. Et alors que l’on attendait des nouvelles de Le Nouveau Monde, on sait enfin quand les premiers épisodes de cette nouvelle série sortiront.

Le Nouveau Monde arrivera en février prochain aux États-Unis

Le Nouveau Monde mettra en scène deux autres des personnages phares de The Walking Dead : Rick et Michonne. AMC vient de dévoiler un teaser dans lequel on retrouve les personnages en action, ainsi que leurs interprètes s’exprimer sur ce nouveau show. Et la chaîne américaine en a profité pour dévoiler la date de lancement de la série aux États-Unis. Celle-ci sortira le 25 février 2024 sur AMC et AMC+.

Reste à savoir quand Le Nouveau Monde sortira en France. Pour le moment, on ne sait pas non plus quelle chaîne ou plateforme de streaming diffusera la série dans l’Hexagone. En tout cas, dans celle-ci, Rick et Michonne devront affronter de nombreux obstacles pour retrouver leur chemin l’un vers l’autre.

Une année prometteuse pour les fans de The Walking Dead

2024 ne sera sans doute pas seulement marquée par la sortie de Le Nouveau Monde pour les fans de l’univers de The Walking Dead. Ces derniers devraient aussi pouvoir découvrir la deuxième saison de Dead City l’année prochaine. Tout comme celle de Daryl Dixon, dans laquelle Carol fera son retour.

Pour rappel, Scott M. Gimple a aussi récemment évoqué l’idée d’un crossover entre ces différents shows à l’avenir. Et même d’une douzième saison de la série principale. Même si cela ne reste pour le moment qu’une possibilité qui semble lointaine.