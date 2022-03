The Walking Dead : les acteurs font leurs adieux à la série

La fin de "The Walking Dead" approche à grands pas pour tous les fans de la série. Mais en coulisses, les acteurs ont déjà fait leurs adieux au show lancé en 2010, puisque le tournage des derniers épisodes est officiellement terminé. Et certains ont partagé leur sentiment sur la fin de cette longue aventure.

Les acteurs disent au revoir à The Walking Dead

Douze ans après son lancement, The Walking Dead s’apprête à dévoiler son épilogue. La onzième et dernière saison de la série est en cours de diffusion, et quatorze épisodes ont déjà été dévoilés. Mais pour rappel, l’ultime chapitre du show compte plus d’épisodes que les précédents. À savoir 24, contre 16 en général. Il reste donc encore dix épisodes à découvrir pour les fans. Mais les acteurs n’ont plus rien à tourner, car les prises de vues de la dernière saison de The Walking Dead viennent de s’achever.

The Walking Dead © Jace Downs / AMC

Pour célébrer la fin de The Walking Dead, l'un des producteurs et réalisateurs de la série, Greg Nicotero, a posté sur son compte instagram une courte vidéo prise lors du dernier jour de tournage avec Norman Reedus. L’interprète de Daryl, et l’un des seuls personnages à avoir pris part à toutes les saisons de la série, a de son côté partagé une vidéo datant du tournage de l’une des premières saisons. Et il l’a accompagnée d’un message remerciant les fans pour leur fidélité au show :

C’est dans la boîte. 11 saisons, 12 ans. Je n’ai jamais été autant tabassé, et c’était absolument génial. Merci à tous ceux d’entre vous qui ont partagé cette aventure avec nous, et quelle aventure ç’a été.

Une série principale qui s’arrête, mais…

Christian Serratos, l’interprète de Rosita depuis la quatrième saison de la série, a elle aussi fait ses adieux via une story postée sur son compte instagram : « La forêt me manque déjà. J’aime ma famille de The Walking Dead. » Paola Lázaro, alias « Princess », a aussi partagé son émotion lors d’une interview pour Insider : « Je pense qu’on est tous fatigués physiquement, mais on est triste de dire au revoir aux équipes techniques, aux autres acteurs, à tous ceux impliqués dans la série. Ne plus porter mon manteau, ma veste rose, ça me rend triste. Je suis tellement tombée amoureuse de ce personnage. »

Juanita "Princess" Sanchez (Paola Lázaro) - The Walking Dead © Josh Stringer / AMC

Comme très souvent lorsqu’une série s’arrête après avoir duré si longtemps, les acteurs ont du mal à accepter la fin de l’aventure. Ce sera aussi très certainement le cas pour les fans lorsque le dernier épisode aura été diffusé. Mais si la série lancée en 2011 va bientôt tirer sa révérence, les fans ont de quoi se consoler. Car, pour rappel, l’univers de The Walking Dead continuera de s’étendre sous la forme de spin-offs.

Après Fear the Walking Dead et World Beyond, on aura droit à un film sur le personnage de Rick Grimes et une nouvelle série sur ceux de Daryl et Carol. Et AMC a récemment annoncé un nouveau spin-off ! Cette fois, Maggie et Negan en seront les deux principaux protagonistes, et y poursuivront donc leurs aventures. Intitulé Isle of the Dead, le show est prévu pour 2023.