The Walking Dead : les coulisses de la mort de Glenn en vidéo

En attendant la saison 11 de "The Walking Dead", le réalisateur et pro des effets spéciaux Greg Nicotero a décidé de revenir sur la mort de Glenn ! Il dévoile une vidéo des coulisses d'une des scènes les plus traumatisantes de la série.

The Walking Dead : saison 11

En attendant la saison 11 de The Walking Dead, AMC continue sa campagne de promotion à grande échelle. Ainsi, chaque jeudi, la chaîne multiplie les teasers et les révélations concernant la série. Des indices qui laissent penser que la suite s'annoncera particulièrement riche en rebondissements. On devrait en savoir plus concernant le conflit entre Daryl et Carol mais pas que ! Nouveaux ennemis, nouvelles intrigues, la suite de la série post-apocalyptique annoncée pour le 23 août sur OCS, s'annonce aussi violente qu'à son habitude, si ce n'est plus !

The Walking Dead ©AMC

Car il faut bien l'avouer, la production n'a jamais hésité à maltraiter ses personnages. On repense forcément à l'une des scènes les plus choquantes et controversées de la série : la mort de Glenn.

La mort de Glenn

Difficile à oublier ! Dans le début de la saison 7 de The Walking Dead, l'arrivée de Negan est signée par les décès de Glenn et d'Abraham. Tous les deux sont tués par Negan à coups de batte de baseball (Lucille). Un décès violent et traumatisant sur lequel Greg Nicotero a décidé de revenir en vidéo pour le plus grand plaisir des fans. Sur son compte Instagram, le réalisateur et pro des effets spéciaux a mis en ligne une vidéo du tournage de cette scène. Et il semble que les deux interprètes de Glenn et Abraham ne soient pas les seuls à avoir subit les coups de Lucille.

Afin de rassurer et mettre en confiance les acteurs de The Walking Dead, Greg Nicotero s'est lui-même prêté à l'exercice. Sur la vidéo, on peut l'apercevoir à genoux, à la merci non de Negan mais de Rick (Andrew Lincoln). Ce dernier frappe la tête du réalisateur de sorte à faire éclater les petites bulles de sang attachées à la batte. Une scène qui se termine bien mieux que dans la fiction heureusement !