The Walking Dead : les morts tombent du ciel dans le teaser de "Dead City"

"The Walking Dead : Dead City", prochain spin-off centré sur Maggie et Negan, se dévoile avec un premier teaser sombre mais qui ne lésine pas sur les zombies. La série sera diffusée à partir du 18 juin.

Les zombies envahissent Dead City

Difficile de résumer en quelques mots ce que représente aujourd'hui The Walking Dead. Si tout commença par une seule série de zombies créée par Frank Darabont (d'après les comics de Robert Kirkman), l'univers s'étale désormais sur un grand nombre de shows. Et cela continue avec toujours plus de spin-offs que développe actuellement la chaîne américaine AMC.

Parmi les séries dérivées à venir, il y aura celle sur Daryl Dixon, qui se tournait à Paris. Mais avant cela, les spectateurs pourront découvrir Dead City (anciennement nommée Isle of the Dead), qui permettra aux fans de TWD de retrouver Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan).

The Walking Dead Dead City ©AMC

AMC a dévoilé un premier teaser de cette prochaine série. Une courte vidéo (en une d'article) qui permet déjà d'avoir une idée de l'ambiance. Sans surprise, ce ne sera pas la joie pour les deux protagonistes avec une ribambelle de zombies toujours aussi effrayants, et certains même qui tomberont du ciel ! C'est ce que fait remarquer Negan en voyant une de ces créatures s'écraser sur une voiture.

Lui et Maggie auront fort à faire pour s'en sortir à New York, où se déroulera la série. Pour découvrir leur destin, il n'y aura plus à patienter trop longtemps puisqu'AMC annonce que la diffusion débutera le 18 juin. En France, The Walking Dead : Dead City devrait être disponible sur OCS.