The Walking Dead : nez à nez avec des zombies, cette vidéo géniale d'une Parisienne

Le tournage du spin-off de "The Walking Dead" centré sur Daryl a lieu en ce moment à Paris. Certains habitants ont donc croisé dans les rues des zombies comme en atteste cette amusante vidéo.

The Walking Dead et ses séries dérivées

L'univers de The Walking Dead n'arrête pas de s'agrandir avec une multitude de spin-offs qui ont été annoncés depuis plusieurs mois. AMC n'a pas l'intention de lâcher le morceau et compte bien tirer un maximum de l'œuvre créée par Frank Darabont, d'après les comics de Robert Kirkman. Ainsi, après notamment Fear the Walking Dead (depuis 2015), World Beyond (2020-2021) et Tales of the Walking Dead (depuis août 2022), pléthore de séries dérivées arriveront prochainement, parmi lesquelles un show consacré à Daryl.

The Walking Dead ©AMC

Dans la série principale, ce personnage présent depuis les débuts du show est incarné par Norman Reedus. L'acteur va reprendre son rôle dans le spin-off qui aura la particularité de se dérouler en France. Daryl va en effet se réveiller dans l'hexagone sans savoir comment il a atterri là. On le verra alors interagir avec des zombies variants (comme dans World Beyond) mais également les Françaises et Français Clémence Poésy, Anne Charrier (L'Astronaute) ou encore Romain Levi (Les Sauvages).

Les zombies sont dans Paris !

Le tournage de ce spin-off de The Walking Dead a lieu actuellement dans les rues du Paris. Les habitants de la capitale ont donc pu voir des quartiers être transformés pour donner une impression de monde post-apocalyptique. Mais le plus cocasse vient des nombreux figurants engagés sur la production. De quoi surprendre certains Parisiens qui ont pu se retrouver nez à nez avec des zombies. Ce fut du moins le cas de @doesthisfeelgood, une Américaine expatriée à Paris qui a partagé sa rencontre sur Tik Tok.

L'Américaine s'amuse de voir une bande de zombies traîner juste en bas de chez elle. La situation est d'autant plus drôle que les figurants se montrent sympathiques et rassurants en lui confirmant qu'elle pourra rentrer chez elle sans problème. Si comme elle vous croiser des zombies, pas de panique donc, ceux-là ne mordent pas.

Le spin-off de The Walking Dead devrait être diffusé à l'automne au Etats-Unis mais aucune date n'a été précisée pour la France.