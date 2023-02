The Walking Dead : les premières photos du spin-off sur Daryl dévoilées

Si la série principale a fait ses adieux en novembre dernier, l’univers de "The Walking Dead" est loin d’avoir fini de s’étendre. Plusieurs spin-off sont encore au programme, dont un sur Daryl. Et ses premières photos viennent d’être dévoilées.

Daryl à l’honneur dans un spin-off de The Walking Dead

En novembre dernier, les fans de The Walking Dead ont dû dire adieu à la série. Douze ans après son lancement, celle-ci s’est achevée avec le vingt-quatrième épisode de la saison onze. La fin d’une belle aventure pour Daryl et consorts. Pour autant, l’univers du show continue de s’étendre avec plusieurs spin-off. Alors que Fear the Walking Dead a déjà été lancé, d’autres sont encore en préparation.

Parmi les spin-off de The Walking Dead à venir, on attend de pouvoir découvrir un film sur Rick et Michonne, une série sur Maggie et Negan et une autre sur Daryl. On a appris il y a quelques mois que cette dernière se déroulerait en France. Et AMC continue d’en dévoiler petit à petit un peu plus sur cette nouvelle série. La chaîne américaine vient d’en partager les trois premières photos.

Des premières photos pour la nouvelle série

Sur deux des clichés mis en ligne par AMC à découvrir en bas de l'article, on peut voir Daryl, toujours incarné par Norman Reedus. Il semble avoir été fait prisonnier sur le premier, alors que l’on peut le voir à côté d’une sorte de calèche sur le deuxième. Enfin, la troisième photo nous montre certains des zombies de la série.

The Walking Dead ©AMC

Il y a quelques mois, le président d’AMC avait révélé à Entertainment Weekly qu’au début de cette nouvelle série, Daryl se réveillera en France sans savoir quand ni comment il y a atterri. Il devra alors chercher à comprendre comment il est arrivé ici, et trouver un moyen de rentrer chez lui. Cette nouvelle série pourrait aussi avoir un lien avec World Beyond, puisque son principal protagoniste devra également y faire face aux zombies variants.

Sortie prévue à l’automne

Si le spin-off sur Daryl n’a pas encore de date de sortie précise, il est attendu pour l’automne prochain sur AMC. Les fans devront donc se montrer patients avant de pouvoir le découvrir. En tout cas, cette nouvelle série sera composée de six épisodes. On ne sait pas encore si elle aura droit à plusieurs saisons. Cela pourrait dépendre de la réception des premiers épisodes par le public.