The Walking Dead : que réserve la saison 11 pour Negan ?

"The Walking Dead" se conclura bientôt avec sa onzième saison. Et suite au final du dixième chapitre, la showrunneuse s’est exprimée sur ce qui attend Negan dans la suite de la série. Attention car cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 10 et la saison 11 du show !

Dernière saison pour The Walking Dead

Lancée en 2010, The Walking Dead a vite connu un gros succès. Adaptée de la bande dessinée du même nom, la série se déroule dans un futur post-apocalyptique. On y suit un groupe qui tente de survivre dans le sud des États-Unis. Face à eux se dressent des zombies, transformés après avoir contracté un mystérieux virus. La série s’est rapidement construit une fidèle fan base. Si les résultats d’audience ont chuté avec le passage des années, de nombreux fidèles attendent toujours de découvrir la fin de l’histoire.

Et ils n’auront plus à patienter longtemps. Après onze ans de bons et loyaux services, The Walking Dead se conclura bientôt. On a récemment eu droit au final de la dixième saison de la série créée par Frank Darabont et Robert Kirkman. Il ne reste donc plus qu’à découvrir ce que nous réservent les scénaristes du show dans le onzième et dernier chapitre.

Un futur affrontement brutal entre Negan et Maggie ?

Les six épisodes bonus de la dixième saison de The Walking Dead n’ont pas vraiment proposé de grosses révélations. La saison s’est toutefois conclue avec un épisode largement consacré à Negan. Le personnage joué par Jeffrey Dean Morgan a été exploré plus en profondeur, et l’épisode nous a permis de mieux le cerner. Et il nous a été annoncé l’importance du personnage dans le chapitre final à venir de la série.

L’épisode s’est terminé avec un regard menaçant entre Negan et Maggie, laissant présager que les deux se livreront une lutte féroce dans la conclusion de The Walking Dead. Depuis le retour du personnage joué par Lauren Cohan, celle-ci chercher à venger la mort de Glenn. On peut donc supposer que l’intrigue de la dernière saison laissera une grande place à cet affrontement. Avant la diffusion des derniers épisodes, la showrunneuse des dernières saisons a évoqué la question, s’exprimant sur le futur de Negan.

Maggie Greene (Lauren Cohan) - The Walking Dead © amc

Negan omniprésent dans la saison 11 ?

Interrogée par le LA Times, Angela Kang s’est ainsi exprimée sur la place qu’occuperait Negan dans la saison 11 de The Walking Dead. Elle a laissé entendre qu’il serait important pour l’intrigue du dernier chapitre :

Avec les personnages de méchants, si vous pouvez explorer les raisons derrière les mauvaises décisions qu’ils prennent, il y a des points sur lesquels vous pouvez compatir, ou comprendre leur réflexion. C’est comme ça qu’on a approché Negan pour son dernier arc narratif parce qu’il a encore beaucoup de place pour se développer en tant que personnage. Quand vous commencez très mal, vous ne pouvez que vous améliorer.

The Walking Dead © amc

Kang a aussi évoqué son futur affrontement avec Maggie. La showrunneuse a parlé de la situation difficile qui attend le personnage incarné par Jeffrey Dean Morgan :

Negan sait que tout le monde aime Maggie et qu’ils vont préférer se rallier à elle plutôt qu’à lui. Ça le met dans une situation intenable. C’est une des dynamiques avec laquelle on va jouer dans la saison à venir.

AMC a récemment annoncé que la diffusion de la onzième saison de The Walking Dead démarrerait le 22 août prochain. En France, le chapitre final sera sans doute toujours à découvrir sur OCS 24 heures après sa diffusion sur la chaîne américaine.