The Walking Dead saison 10 : AMC dévoile des nouvelles images de l'épisode final

Dérangée par le coronavirus au printemps dernier, la saison 10 de "The Walking Dead" va diffuser son épisode en retard dans les prochains jours. AMC fait monter la pression avec des nouvelles images. De quoi nous faire patienter en attendant la suite en 2021.

Bientôt la fin de The Walking Dead

10 saisons. Bientôt 11. The Walking Dead aura eu une belle existence jonchée de hauts (les débuts, quelques épisodes cultes) et de bas (quasiment toute la seconde moitié de son existence). On voyait l'intérêt du public se déliter et les audiences fondre. AMC arrêtera donc avec la prochaine salve d'épisodes. Il était temps que cette histoire se termine. Au commencement, nous suivions Rick Grimes (Andrew Lincoln), accompagné de sa famille et d'autres survivants, dans une Amérique envahie par des zombies. L'adaptation des comics de Robert Kirkman servira désormais de points de départ à un univers qui se veut étendu. En plus du premier spin-off déjà existant (Fear The Walking Dead), un second va être lancé le 2 octobre (World Beyond), un film sur Rick se prépare et on a appris qu'une série avec le duo Daryl/Carol était annoncée.

Les téléspectateurs qui suivent encore The Walking Dead ont été frustrés de voir la série s'arrêter en avril dernier, à cause de la crise sanitaire. Le seizième épisode, A Certain Doom, devait faire office de conclusion à la saison 10. AMC a non seulement reporté la diffusion au 4 octobre prochain (ou le 1er pour les abonnés au pack AMC+) mais la chaîne a aussi décidé de sortir 6 épisodes supplémentaire en 2021. L'objectif est de nous faire patienter jusqu'à la saison 11. Dans une année normale, elle serait lancée cet automne mais la production ayant pris du retard, il faudra attendre la fin d'année 2021 pour la première partie, puis mi-2022 pour la seconde. En tout, ce rush final contiendra 22 épisodes, soit plus qu'une saison normale.

Un nouvel aperçu d'A Certain Doom

AMC vient de diffuser un nouvel extrait de ce faux final à quelque jours de sa diffusion. Les Chuchoteurs, menés par Beta, drainent avec eux une armée de zombies. Ils encerclent la tour dans laquelle des survivants se sont réfugiés. Nos héros ne peuvent se résoudre à abandonner, ils doivent trouver une solution pour s'en sortir. Ces nouvelles images nous les montrent réunis en train d'essayer de mettre en place un plan pour une extraction. Et à en juger par les regards inquiets, il risque d'y avoir de la casse. Plus que quelques jours à patienter pour découvrir le reste !

Cet épisode 16 sera normalement conçu comme un vrai final d'un point de vue narratif. La guerre avec les Chuchoteurs est en train d'atteindre un point culminant et il va falloir en finir. Le retour de Maggie (Lauren Cohan) fera du bien pour se débarrasser de ces adversaires déguisés en zombies. Les 6 épisodes supplémentaires doivent être pris comme des bonus, qui se focaliseront sur certains personnages secondaires, sans grande progression pour la trame principale.