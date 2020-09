The Walking Dead saison 10 : des nouvelles photos de l’épisode final dévoilées

Pour faire patienter les fans avant la diffusion du « final » de la saison 10 de "The Walking Dead", AMC vient de mettre en ligne de nouvelles photos de l’épisode. Intitulé "A Certain Doom" en version originale, il sera diffusé le dimanche 4 octobre prochain aux États-Unis... Attention car cet article contient des spoilers sur l’intrigue de la dixième saison !

The Walking Dead, des survivants face à des zombies

La première saison de The Walking Dead a été diffusée il y a maintenant dix ans. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, il s’agit d’une adaptation de la bande-dessinée du même nom imaginée par Robert Kirkman et dessinée d’abord par Tony Moore, puis par Charlie Adlard. L’intrigue, qui se déroule dans le Sud des États-Unis, nous plonge dans un monde post-apocalyptique, après qu’un virus a transformé la quasi-totalité de la population en zombies. On y suit un groupe de survivants menés par Rick Grimes, qui tentent de survivre dans ce nouveau monde rempli de menaces.

C’est à Frank Darabont que l’on doit l’adaptation en série de The Walking Dead. La première saison mettait surtout en vedette Andrew Lincoln dans la peau de Rick Grimes et Norman Reedus dans celle de Daryl Dixon, le deuxième personnage principal du début du show. Quant aux seconds rôles, ils étaient joués entre autres par Sarah Wayne Callies, Jon Bernthal, Laurie Holden, Steven Yeun ou Chandler Riggs. Comme dans la plupart des séries aussi longues, surtout celles aussi sanglantes, certains de ces acteurs ont quitté la distribution au fur et à mesure des saisons, tandis que d’autres la rejoignaient.

Les survivants face à un enjeu colossal dans la saison 10 de The Walking Dead

Dans l’épisode 16 de The Walking Dead, on retrouvera les héros au printemps, quelques mois après la fin de la saison 9, lorsque le groupe de survivants a osé s’aventurer en territoire Chuchoteurs au cours d’un hiver particulièrement rude. Les différentes communautés doivent toujours gérer l’après-coup de l’horrible démonstration de pouvoir d’Alpha, respectant à contrecœur les nouvelles frontières qui leurs sont imposées. Dans le même temps, ils tentent de s’organiser en un groupe capable de se battre à la façon d’une milice, se préparant pour une bataille qui pourrait être inévitable.

Mais les Chuchoteurs sont une menace comme ils n’en ont jamais affronté, soutenus par une énorme horde de morts. C’est un combat qu’ils ne peuvent vraisemblablement pas gagner. La question de savoir quoi faire et la peur de ce qu’elle entraîne va infecter les communautés et donner naissance à de la paranoïa, de la propagande, des plans secrets et des conflits internes qui les testeront comme individus et comme société. L’idée même de savoir si la civilisation peut survivre dans un monde rempli de morts est en jeu.

AMC a fait monter l’attente autour de l’épisode 16, qui s’annonce intense. Et la chaîne américaine n’y est pas allée de main morte puisqu’elle a mis en ligne plus de 30 photos de l’épisode. On vous laisse les découvrir ci-dessous.





De nouveaux épisodes de la saison 10 de The Walking Dead attendus pour 2021

L’épisode 16 ne sera en réalité pas le dernier de la dixième saison de The Walking Dead, puisque celle-ci va être enrichie de 6 nouveaux épisodes, qui sortiront au début de l’année prochaine. La série enchaînera ensuite avec son onzième chapitre, que l’on pourra aussi découvrir en 2021. Ce dernier viendra conclure l’histoire entamée en 2010. On sait déjà que Margot Bingham a signé pour rejoindre la distribution de cette dernière saison, et il est probable que d’autres nouveaux acteurs viennent s’ajouter au casting dans les prochains mois pour prêter main forte aux habituels premiers rôles. Nous vous tiendrons au courant si tel est le cas.