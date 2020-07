The Walking Dead : une actrice de New Amsterdam dans la saison 11

Alors que l’on attend encore de découvrir la fin de la dixième saison de "The Walking Dead", le onzième chapitre de la série se prépare en coulisses. Et il vient d’ajouter un nouveau nom à sa distribution. Cette onzième saison n’a pour l’instant aucune date de sortie.

Petit rappel sur The Walking Dead

The Walking Dead est une adaptation de la bande-dessinée du même nom imaginée par Robert Kirkman et dessinée par Tony Moore, puis Charlie Adlard. L’histoire se déroule dans le Sud des États-Unis, après qu’un virus a transformé presque toute la population en zombies. On y suit un groupe de survivants menés par Rick Grimes, qui tentent de résister aux menaces qu’ils doivent d’affronter dans ce nouveau monde.

Adaptée par Frank Darabont, The Walking Dead était portée par Andrew Lincoln, qui joue Rick Grimes, et Norman Reedus, l’interprète de Daryl Dixon. Les seconds rôles de la première saison de la série étaient joués par Sarah Wayne Callies, alias Sara dans Prison Break, Jon Bernthal, Laurie Holden, Steven Yeun, Jeffrey DeMunn ou encore Chandler Riggs. De nombreux acteurs ont ensuite rejoint la série dans les saisons suivantes, tandis que d’autres la quittaient.

Margot Bingham rejoint la distribution de la onzième saison de The Walking Dead

Il y a quelques jours, nous vous parlions de l’envie d’Emily Kinney de revenir dans la peau de Beth dans la suite de la série, qui reste pour le moment une possibilité loin d’être confirmée quand on connait le destin de Beth. Mais si les fans ne sont donc pas sûrs de pouvoir revoir Beth dans la suite du show, ils pourront découvrir une nouvelle tête, puisque comme le rapporte Deadline, Margot Bingham vient officiellement de rejoindre le casting du prochain chapitre de The Walking Dead. Récemment apparue dans New Amsterdam dans la peau d’Evie Garrison, l’actrice a aussi pu être vue dans Boardwalk Empire, dans le rôle de Daughter Maitland, et dans la série de Spike Lee, Nola Darling n’en fait qu’à sa tête, dans laquelle elle joue Clorinda Bradford.

Le personnage de Margot Bingham dans la suite de The Walking Dead déjà connu ?

Si AMC n’a pas encore communiqué officiellement sur le personnage que jouera Margot Bingham, il est probable qu’elle prête ses traits à Stéphanie, puisqu’elle l’a déjà doublée dans deux épisodes de la saison 10. Stéphanie est une énigmatique survivante de Charleston, qu’on peut entendre dans les épisodes 6 et 11 de la saison en cours, lorsqu’elle prend contact via radio avec Eugene Porter. Si l’on a seulement entendu sa voix jusqu’à maintenant, il est donc probable qu’on voit le personnage dans la suite de The Walking Dead, comme c’est le cas dans la bande-dessinée.