The Walking Dead saison 10 : l’épisode final arrivera plus tôt que prévu

Alors qu’il est attendu pour le 4 octobre prochain sur AMC, "A Certain Doom", l’épisode 16 de la dixième saison de "The Walking Dead" sera disponible dès le 1er octobre pour ceux qui souscriront au nouveau pack de la chaîne, AMC+. Attention car cet article contient des spoilers sur la dixième saison de la série !

De quoi parle The Walking Dead ?

Si vous ne connaissez pas The Walking Dead, la série est une adaptation de la bande dessinée du même nom écrite par Robert Kirkman et dessinée d’abord par Tony Moore, puis par Charlie Adlard. L’histoire prend place dans le Sud des États-Unis, au cœur d’un futur post-apocalyptique, après qu’un virus a transformé la majeure partie de la population en zombies. Elle est centrée sur un groupe de survivants menés par Rick Grimes, qui affrontent de nombreuses menaces pour tenter de survivre dans ce nouveau monde.

C’est Frank Darabont qui a adapté la bande-dessinée imaginée par Kirkman en série. La première saison de The Walking Dead était surtout portée par Andrew Lincoln et Norman Reedus, qui y jouaient respectivement Rick Grimes et Daryl Dixon, les deux principaux personnages. Les deux acteurs étaient épaulés par Sarah Wayne Callies, Jon Bernthal, Laurie Holden, Steven Yeun ou encore Chandler Riggs. Certains d’entre eux ont ensuite quitté la série au fur et à mesure des saisons et du développement de l’intrigue, laissant leur place à de nouveaux acteurs dans la peau de nouveaux personnages.

La guerre entre les survivants et les Chuchoteurs arrivera dès le 1er octobre

AMC proposera bientôt une nouvelle offre, AMC+. Et pour marquer le coup, la chaine américaine a décidé de dévoiler le seizième épisode de la dixième saison de The Walking Dead, très attendu, sur AMC+ avant sa diffusion à la télévision. Il sera ainsi disponible dès le 1er octobre prochain pour ceux qui souscriront au nouveau pack de la chaîne.

Dans l’épisode 16 de la dixième saison, intitulé A Certain Doom en VO, on retrouvera les héros qui se préparent pour une bataille avec les Chuchoteurs qui pourrait être inévitable. Mais ces derniers sont une menace comme ils n’en ont jamais affronté, soutenus par une horde massive de morts. Le groupe de survivants devra se battre pour un enjeu capital, puisque c’est l’avenir de la civilisation qui sera en jeu.

Comme nous vous l’annoncions il y a deux mois, l’épisode 16 ne sera finalement pas le dernier de la dixième saison de The Walking Dead, puisque la série sera enrichie de six nouveaux épisodes qui seront dévoilés en 2021.

A Certain Doom ne sera pas le seul épisode de l’univers The Walking Dead à arriver début octobre

En plus de dévoiler le seizième épisode de la saison 10 de The Walking Dead, le nouveau pack AMC+ proposera un autre spin-off de la série de Frank Darabont, The Walking Dead : World Beyond. La série s’intéresse cette fois à la première génération des enfants et adolescents élevés après l’apparition du virus. Elle raconte la quête de deux sœurs, qui, accompagnées de deux amis, décident de sortir de la zone dans laquelle elles sont en sécurité pour partir à la recherche de leur père. Poursuivies à la fois par ceux qui veulent les protéger et ceux qui leur veulent du mal, le groupe d’enfants va alors devoir grandir plus vite que prévu pour affronter le monde extérieur.

AMC+ dévoilera aussi le premier épisode de la nouvelle série anthologique Soulmates, qui se situe dans un futur dans lequel la technologie permet de découvrir son âme sœur, le 1er octobre prochain. De nouveaux épisodes de The Walking Dead : World Beyond et de Soulmates seront ensuite disponibles sur le nouveau pack de la chaîne américaine chaque jeudi avant leur diffusion les dimanches soirs sur la chaîne américaine. En plus des premiers épisodes de ces deux séries, les trois premiers épisodes de Gangs of London et l’intégralité de la mini-série en quatre parties The Salisbury Poisonings seront aussi mis en ligne sur AMC+ le 1er octobre prochain.