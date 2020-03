The Walking Dead saison 10 : l'épisode final repoussé à cause du coronavirus

Le cinéma est grandement impacté par le coronavirus avec des sortes décalées ou des tournages à l'arrêt. L'industrie télé n'échappe pas non plus à la pandémie. C'est ainsi que le final de la saison 10 de "The Walking Dead" ne sera pas diffusé comme prévu le mois prochain.

Plus grand monde ne semble faire attention à The Walking Dead. Alors que la dixième saison est en cours de diffusion et que l'intérêt s'est rehaussé depuis le début de la précédente, on ne voit pas de grands signes d'amélioration de l'audience. Mais AMC ne désespère pas et pense que la franchise dans son ensemble est encore dans la possibilité de proposer de belles choses à l'avenir. Sauf que cet avenir, dans l'immédiat, est impacté par le coronavirus. Le second spin-off à The Walking Dead, World Beyond, devait arriver en avril. Mais le network a décidé de repousser cette échéance à une nouvelle date encore inconnue. Il s'avère maintenant que la série principale est elle aussi concernée par quelques turbulences.

Pas de final à la saison 10 de The Walking Dead en avril

AMC vient de dévoiler que l'épisode final de la saison 10 de ne sera pas diffusé le 12 avril comme ça devait être le cas :

La raison - vous vous en doutez - est le coronavirus, qui cause du retard dans la post-production. La saison 10 de The Walking Dead s'arrêtera, pour l'instant, à l'épisode 15 le 5 avril. Impossible encore de déterminer avec précision quand le final sera montré. AMC a simplement précisé que ce sera le cas "plus tard cette année".

Pour les suiveurs de The Walking Dead, s'arrêter à un épisode de la fin sera sûrement assez compliqué. Car ils sentiront qu'ils sont coupés dans leur élan juste avant le dénouement, avec la montée en puissance qui va avec. Qu'ils se rassurent, l'épisode final devrait logiquement sortir avant cet automne, car c'est à cette période que traditionnellement les saisons commencent. Il n'a pas encore été signifié que la onzième aura du retard, bien que sa préparation soit à l'arrêt à cause du coronavirus. AMC pourrait avoir la bonne idée de diffuser le final de la 10 peu de temps avant que la 11 ne commence. Tout cela reste à déterminer.

Pour l'heure, il reste deux épisodes de The Walking Dead à découvrir et ils seront proposés chez nous tous les lundis sur OCS en US+24.