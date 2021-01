The Walking Dead saison 10 : Lucille sort les armes dans un trailer violent

AMC a dévoilé une nouvelle bande-annonce pleine de furie pour la troisième partie de la saison 10 de "The Walking Dead". La série reviendra sur les écrans à partir du 28 février.

The Walking Dead : rêve de la fin

The Walking Dead, créée par Franck Darabont et Robert Kirkman, tirera sa révérence télévisuelle à la fin de sa 11ème saison. La saga horrifique ne quittera néanmoins pas le petit écran avec la survie de Fear the Walking Dead et la deuxième partie de la mini-série The Walking Dead : World Beyond. Il a même été annoncé le développement d'un spin-off sur Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride). Une rumeur alimentée par Jeffery Dean Morgan voudrait même que Negan ait son propre show. Quant aux films centrés sur le personnage de Rick, on en entend beaucoup parler même si les informations les concernant sont très maigres.

The Walking Dead ©AMC

Avant de quitter l'antenne, la saison 10 de The Walking Dead a droit à un peu de sursis avec 6 épisodes bonus. On devrait avoir plus de Maggie et, surtout, un épisode spécial où nous découvrirons le passé de Negan. Histoire de rencontrer enfin sa femme Lucille, jouée par Hilarie Burton.

Une chose est sûre, c'est que le plus grand danger de l'époque n'est plus le mort-vivant, mais l'homme dans tout ce qu'il a de plus mauvais. Le trailer (en une d'article) dévoilé nous le confirme haut et fort.

L'homme est un loup pour l'homme

Cette nouvelle bande-annonce de la suite de la saison 10 semble également nous confirmer que le Commonweath y aura une grande importance. La chose n'est pas extraordinaire puisque, si la série suit le comics, c'est dans ce nouvel état autonome que continue le récit. Ezekiel, Yumiko, Eugene et Princesse sont arrêtés par les soldats du Commonwealth qui les encerclent. La troupe n'hésite pas à user de la violence pour se faire entendre. Tous les personnages, de Daryl à Gabriel accompagné d'AaRon en passant par Maggie qui fait son retour, flirtent avec la mort. Elle est inévitable et ils devront y faire face tôt ou tard.

On nous rappelle cyniquement que les gens mauvais, dans ce monde, ne sont plus l'exception à la règle. Ils sont tout simplement la nouvelle règle. On découvre l'époustouflant Robert Patrick et son personnage au visage marqué de nombreuses cicatrices qui se lance dans un compte à rebours. Aaron, pistolet sur la tempe, en est probablement la cible.

La très attendue Lucille

Mais surtout, les grands fans de Negan seront heureux de découvrir de nouvelles images de sa femme Lucille. Elle fait une entrée fracassante dans le trailer. Aussi charismatique et confiante que son mari, elle abat un zombie à bout portant sans broncher.

Negan (Jeffrey Dean Morgan) - The Walking Dead ©AMC

En fin de trailer, on découvre justement l'ancien chef des sauveurs dans un état psychologique perturbant. Esseulé, son ancien lui violent refait surface comme une apparition maléfique. Lucille en main et le manteau de cuir à nouveau sur les épaules, il récite une phrase prononcée par le Grand Méchant Loup quand il veut rentrer dans les chaumières des trois petits cochons. "Petit cochon, laisse-moi entrer !". Le Negan adoucit va-t-il laisser l'ancien monstre revenir ? Et dans quel but ?

Sur le compte Twitter officiel de la série, il est annoncé 6 nouveaux épisodes pour 6 nouvelles histoires. On peut donc supposer que chaque épisode sera indépendant et concentré sur un personnage en particulier.

Premier élément de réponse dès le 28 février pour le retour de The Walking Dead sur AMC. En France, le show est diffusé sur OCS.