The Walking Dead saison 10 : un teaser dévoile Lucille, la femme de Negan

AMC a dévoilé des images inédites des épisodes à venir de la saison 10 de "The Walking Dead". On y découvre de belles surprises, dont l'apparence de la femme de Negan.

The Walking Dead : la fin est proche

Il est toujours difficile de dire "Stop !" quand on a touché les sommets et que malgré les mauvaises fortunes et les critiques, on pense qu'on pourra un jour les retrouver. C'est exactement ce que vit The Walking Dead depuis maintenant quatre ans. Lancé sans prétention avec une première saison de 6 épisodes par AMC en 2010, le show a vu ses audiences grimper jusqu'à des chiffres fous pendant ses premières années. En 2015, la série réunissait plus de 14 millions de spectateurs de moyenne aux États-Unis.

La saison 6 a fait à peu près pareil, puis la 7 est tombée à 11 millions, la 8 à 7,40 et la 9 a fait naufrage à 4,95. Un chiffre inférieur à celui de la première saison. La saison 10 a été lancée avec le maigre soutien de 4 millions de résistants qui s'accrochent coûte que coûte à des personnages autant lessivés par leur lutte contre les zombies que par celle contre l'ennui de leurs arcs narratifs aujourd'hui sans relief.

La qualité de l'intrigue n'est plus vraiment là, l’enthousiasme des fans n'y est plus non plus. Il est donc temps de bientôt dire au revoir aux marcheurs au terme d'une onzième et dernière saison. Un adieu tout relatif, puisque l'univers s'est étendu depuis avec les séries dérivées Fear the Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond. Il a même été annoncé la mise en chantier d'un spin-off centré sur Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride). Une rumeur voudrait même que Negan ait son propre show, alimentée par Jeffery Dean Morgan qui n'a pas vraiment envie de lâcher son personnage.



En attendant cette fatidique onzième marche, la saison 10 a droit à 6 épisodes de plus actuellement en tournage. AMC a dévoilé des images inédites (en une d'article) qui donnent de lourdes infos sur l'histoire à venir.

Des infos sur la suite

Cette vidéo n'a beau durer que 20 secondes, elle est forte en enseignements de ce qui nous attend dans la suite de cette saison 10. Nous voyons déjà, dès le début de la vidéo, Maggie marchant d'un pas décidé, se préparant probablement à devoir refaire face à Negan. La surprise, c'est de trouver à ses côtés un petit garçon qui ne peut être que son fils Hershel qu'elle a eu avec Glenn. Il a bien grandi et sa taille correspond à l'âge qu'il devrait avoir au moment de ce retour.

Un premier aperçu nous est également donné sur le physique du personnage qui sera interprété par Robert Patrick qui semble être une sorte de vagabond un peu crasseux. Il fait presque penser à Merle Dixon, le frère de Daryl, qui apparaissait dans les trois premières saisons.

Nous découvrons ensuite donc la première image d'Hilarie Burton en Lucille, la femme de Negan. Car, oui, l'homme effroyable que nous connaissons a été marié et fou amoureux. Hélas, atteinte d'un cancer, celle-ci décède alors que l'épidémie se propage. Elle va même se transformer en zombie après sa mort. Sur l'image, on la voit porter une perruque verte, ce qui est raccord avec sa maladie et les séances de chimiothérapie qui faisaient tomber ses cheveux.

Enfin, la vidéo se termine sur le visage masqué d'un soldat du Commonwealth, nouvelle faction que va rencontrer notre troupe de survivants préférés. Il semblerait donc que la série ne se démarquera pas du comics pour la fin que l'on nous prépare.

Le premier épisode de cette suite de la saison 10 de The Walking Dead sera diffusé le 28 février 2021. Il sera disponible en France le lendemain sur OCS.