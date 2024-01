The Walking Dead : Rick et Michonne de retour dans le trailer du spin-off

"The Walking Dead" va s’enrichir d’un nouveau spin-off avec "The Ones Who Live". Et alors que sa date de sortie se rapproche, AMC vient de dévoiler la première bande-annonce de la série.

The Ones Who Live, sixième spin-off en date de The Walking Dead

Si The Walking Dead s’est arrêtée en novembre 2022, son univers continue de s’étendre grâce à différents spin-offs. Les premiers épisodes de Daryl Dixon ont par exemple déjà été diffusés. Et les fans pourront bientôt retrouver d’autres personnages majeurs de la série principale avec The Ones Who Live. Cette fois, ce sont Rick et Michonne qui seront à l’honneur.

The Walking Dead : The Ones Who Live ©AMC

Le nouveau spin-off, d’abord annoncé comme un film, mais finalement décliné en série, se déroulera dans un monde ravagé par la guerre avec les zombies. On y suivra les personnages joués par Andrew Lincoln et Danai Gurira alors qu’ils tentent de surmonter de nombreux obstacles afin de se retrouver après avoir été séparés pendant de nombreuses années. Et l’impatience autour de The Ones Who Live va continuer de grimper après la mise en ligne d’un premier trailer (vidéo en une d'article).

Michonne et Rick prêts à tout pour se retrouver dans la bande-annonce

AMC vient de partager une bande-annonce spectaculaire pour The Ones Who Live. Michonne y fait face à une armée de zombies alors qu’elle tente de remonter vers le Nord pour retrouver Rick. Ce dernier rejoint de son côté la CRM, l’organisation militaire aux moyens impressionnants introduite dans la huitième saison de The Walking Dead.

D’après les premières images de The Ones Who Live, et comme on pouvait s’y attendre, les deux principaux protagonistes de la série feront face à des obstacles de taille pour se retrouver. Le trailer montre par ailleurs aussi Pollyana McIntosh. L’actrice reprend ainsi le rôle de Jadis, qu’elle tenait dans la série principale. Les images introduisent également Terry O’Quinn dans la peau d’un nouveau personnage. À savoir le général Beale, le leader de la CRM.

Sortie prévue pour février aux États-Unis

Pour rappel, The Ones Who Live sortira le 25 février prochain aux États-Unis, sur AMC et AMC+. On attend encore de savoir qui diffusera la série en France, et à quelle date. Sinon, la saison 2 de Daryl Dixon devrait aussi sortir cette année.