The Walking Dead : une série sur un méchant culte se prépare

"The Walking Dead" n'est plus la grande série populaire qui faisait l'événement. Elle continue son bout de chemin, avec l'envie de développer un univers étendu, alors que les fans semblent quitter de plus en plus le navire. Scott M. Gimple veut continuer dans cette direction avec une série sur un méchant et... Une comédie !

The Walking Dead respire toujours

The Walking Dead, une série sur les zombies qui est, quelque part, devenue une série-zombie. On ne la remarque plus trop, l'intérêt qu'on lui porte s'est décliné au fil des ans, avec l'apparition d'autres programmes plus passionnants et surtout à cause de ses propres erreurs. On n'oublie pas ses nombreux ratés, son rythme franchement lourd et un étirement que l'on trouve injustifié. Quand certains titres sont annulés après une ou deux saisons, The Walkng Dead en est actuellement à dix saisons et portera son total à onze. À côté, deux spin-offs ont été lancés (Fear The Walking Dead et World Beyond) et AMC a annoncé depuis un moment vouloir fonder un univers étendu qui ira même faire un tour dans les salles obscures avec des films sur Rick. Qu'il est étrange cet entêtement avec une marque que plus grand monde ne remarque.

Deux autres projets en développement

Scott M. Gimple, chef du contenu de The Walking Dead, a dévoilé lors d'un événement Holiday Special sur AMC+ que deux autres projets étaient en train de se préparer. Le premier ne sera guère surprenant car il va se concentrer sur un personnage que l'on connaît déjà dans la série, pour approfondir son passé et son histoire. La petite subtilité est que c'est un méchant qui sera le protagoniste principal. Scott M. Gimple n'a pas dévoilé l'identité de l'élu mais il existe des candidats sérieux dans l'univers. À commencer par Negan, qui se signale encore dans la série principale. On ne pense pas que la série sera sur lui car il a eu un développement très ample dans The Walking Dead et même une rédemption.

Pourquoi pas, alors, s'intéresser à Merle, le frère de Daryl ? Une possibilité à considérer mais c'est le Gouverneur que tout le monde voit comme le favori. Un personnage complexe, qui a été présent dans les saisons trois et quatre, quand la série était encore très suivie. Il y a même des romans qui ont été écrits sur lui. De la matière à exploiter existe si AMC a opté pour cette option. David Morrissey détenait avec brio ce rôle et on ne voit pas un autre méchant aussi marquant que lui (hormis Negan).

The Walking Dead ©AMC

Le second projet dénote car il s'agit d'une comédie. Scott M. Gimple n'en a pas dit grand chose, si ce n'est que ça ne sera pas pensé pour se moquer de The Walking Dead, mais plutôt pour aborder la problématique d'un monde envahi par les zombies par le biais de la comédie. On n'attend pas quelque chose qui tutoie le génie du premier Bienvenue à Zombieland, mais on sent que la proposition peut détonner par rapport à toutes les histoires sérieuses racontées depuis le début. On a quand même cette impression qu'AMC mange à tous les râteliers et tente un peu tout pour redorer le blason The Walking Dead - un temps, il a même été question d'un épisode musical !

Rien n'indique encore que l'on parle cette fois d'une autre série. Peut-être simplement d'un événement un peu spécial, pour marquer le coup, avec une aventure plus légère qui jouera la carte du fan service en tentant de nous amuser. Néanmoins, les programmes The Walking Dead n'ont jamais brillé par leur écriture prodigieuse, alors autant ne pas s'enflammer car la comédie est probablement l'un des genres qui réclame justement le plus de talent au scénario.