The White Lotus : quels personnages reviendront dans la saison 4 ? Les acteurs répondent

Certains des principaux acteurs de la troisième saison de "The White Lotus" se sont exprimés sur le potentiel retour de personnages dans la suite de la série.

The White Lotus va se poursuivre

La troisième saison de The White Lotus a livré sa conclusion. Après sept épisodes qui ont encore une fois fait un carton parmi les téléspectateurs, le huitième et dernier a été diffusé sur HBO aux États-Unis ce dimanche 6 avril. Puis, les fans de la série français ont pu le découvrir sur Max, où il a été mis en ligne ce lundi 7 avril.

Désormais, on peut déjà se tourner vers la suite de la série. Car avant même la diffusion de son troisième chapitre, The White Lotus a été renouvelée par HBO pour une quatrième saison. Parmi les questions que l’on peut se poser sur cette suite, on peut se demander quels personnages reviendront. Certains des principaux acteurs de la saison 3 ont justement été interrogés sur la question par The Hollywood Reporter.

Greg et Belinda bien partis pour revenir ?

Parmi les acteurs interrogés, Greg/Gary, joué par Jon Gries, est le favori pour revenir. Ce qui n’est pas surprenant puisqu’il est le seul à être apparu dans les trois premières saisons du show. Natasha Rothwell, l’interprète de Belinda, estime que l’acteur « reste présent » à chaque fois que The White Lotus entame une nouvelle saison. Walton Goggins, alias Rick, acquiesce : « J’ai l’impression que Jon va revenir à chaque saison. » De son côté, Jon Gries est prêt à reprendre une nouvelle fois son rôle.

D’autres pensent que Belinda a aussi de bonnes chances de revenir. C’est notamment le cas de Carrie Coon, alias Leslie. Tayme Thapthimthong, qui joue Gaitok dans la série, est d’accord. Selon elle, la fin de la saison 3 laisse penser que Belinda et son fils Zion, joué par Nicholas Duvernay, pourraient revenir. Toute comme Jon Gries, la principale intéressée est en tout cas partante pour revenir. Elle prendrait alors part à sa troisième saison de la série, après être apparue dans la première et la troisième.

Une distribution pleine de stars pour la saison 4 ?

Pour le reste, certains acteurs offrent simplement des spéculations sur le retour d’autres personnages. Mais les interprètes de Timothy et Saxon Ratliff, Jason Isaacs et Patrick Schwarzenegger, sont à peu près sûrs qu’ils ne reviendront pas. Toutefois, ce dernier a peut-être offert un indice sur le casting de la saison 4. Il a affirmé avoir entendu que les producteurs voulaient faire « une saison remplie de stars ». Et Mike White, le créateur de la série, a avoué qu’il adorait l’idée.

Si The White Lotus a souvent fait apparaître des acteurs qui étaient alors relativement inconnus avant de voir leur carrière décoller, il est donc possible que la saison 4 nous offre un ensemble de comédiens déjà très réputés.

La série pourrait nous faire attendre jusqu'en 2027

Quels que soient les acteurs que l’on verra dans la suite de The White Lotus, celle-ci nous offrira un changement de décor, comme expliqué il y a peu. En revanche, il va sans doute falloir patienter longtemps avant de la découvrir. À l’annonce du renouvellement de la série, Variety avait expliqué que les producteurs espéraient tourner la saison 4 en 2026. Si cela se matérialise, les nouveaux épisodes ne sortiront peut-être qu’en 2027.