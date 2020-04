Avant de faire tourner la tête de Tom Cruise dans Mission Impossible, Rebecca Ferguson s'imposait comme une reine crédible dans la mini-série "The White Queen", diffusée à partir du 4 avril sur Chérie 25.

L'avenir s'annonce plutôt radieux pour Rebecca Ferguson, puisqu'on la retrouvera prochainement dans Dune de Denis Villeneuve, ainsi que dans les prochaines aventures de Ethan Hunt avec Mission impossible 7. Une saga à laquelle elle est attachée depuis 2015, avec Mission impossible : Rogue Nation qui la révéla dans le rôle de Ilsa Faust. Mais avant de jouer dans des grosses productions, Rebecca Ferguson participa en 2013 à la mini-série The White Queen. Si vous ne l'avez pas vue, c'est l'occasion de rattraper votre retard.

Rebecca Ferguson en reine d'Angleterre

Dans The White Queen Rebecca Ferguson tient le rôle titre puisqu'elle incarne ni plus ni moins que la Reine Elisabeth. Celle-ci devint en 1464 reine consort d'Angleterre, de par son mariage avec le roi Édouard IV d'Angleterre. C'est à cette date que débute la série, alors que l'Angleterre est en guerre depuis neuf ans, en raison d'un conflit opposant les York et les Lancastre. Elisabeth se retrouve impliquée alors qu'elle rencontre le roi Édouard d’York. Ce dernier tombe amoureux d'elle et décide rapidement de l'épouser pour en faire la faire reine d’Angleterre.

The White Queen suit donc ce parcours de fort belle manière, notamment grâce à Rebecca Ferguson, qui en impose déjà. De plus, la reconstitution de l'époque, via les décors et les costumes, est également une réussite. Et la fidélité historique est particulièrement notable. Il faut dire qu'on retrouve à la création Emma Frost, qui par la suite s'est "spécialisée" dans le genre du drame historique, ayant été showrunneuse de The White Princess et The Spanish Princess.

Diffusée à l'origine sur la BBC One en Angleterre, et Starz pour les Etats-Unis, The White Queen avait eu droit à une première diffusion française sur OCS Max en 2014. Si vous ne l'aviez pas vue à l'époque, on vous conseille de la découvrir sur Chérie 25 à partir du 4 avril à 21h05.