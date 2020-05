The Wire : bientôt une suite à la série ?

Une suite pour "The Wire" est-elle en préparation ? C'est ce que semble avoir suggéré George Pelecanos, un des auteurs de la série HBO qui est considérée comme un des chefs-d’œuvre du genre. Cependant, au-delà de la question de la nécessité ou non d'une suite, il semble que l'information soit à prendre avec des grandes pincettes.

Les suites de séries cultes semblent avoir le vent en poupe en ce moment. X-Files est revenu 15 ans après la diffusion de sa saison 9, tandis que 26 ans ont séparé la diffusion initiale de Twin Peaks de son retour pour une acclamée saison 3. Et alors qu'un film préquel des Soprano, The Many Saints of Newark, est en préproduction, c'est l'autre série culte de HBO qui est au centre de l'attention ces derniers jours.

Regain d'intérêt pour une série incontournable

D'ailleurs, The Wire a connu un regain de popularité dû au confinement, voyant son audience tripler sur HBO Max : beaucoup de spectateurs en ont profité pour découvrir ou redécouvrir un pionnier des séries modernes. Le temps de 60 épisodes, le showrunner David Simon, entouré de brillants auteurs, dresse un portrait de Baltimore, explorant toutes les strates sociales de la ville américaine, via une enquête policière servant de liant à des histoires s'entremêlant au niveau de l'éducation, de la politique ou encore du journalisme. The Wire atteignait une qualité d’écriture rarement égalée à la télévision, encore aujourd'hui, et sa cinquième saison diffusée en 2008 semblait être la dernière.

C'était sans compter sur une interview d'un des coauteurs de la série, George Pelecanos. En pleine promotion pour un nouveau livre, A peine libéré, il évoque dans une interview pour le magazine Society un projet en cours d'écriture avec David Simon et Ed Burns :

Avec David Simon et Ed Burns, on s'est mis à l'écriture d'un nouveau projet sur Baltimore qui réunira tous les acteurs de la série The Wire. Je ne peux pas vraiment en parler, hélas. Disons que cela se concentrera sur la police de la vielle qui, ces dernières années, a dû gérer plusieurs affaires de corruption d'ampleur dans ses rangs.

L'auteur ne parle parle pas directement d'une suite à The Wire, mais le retour du casting original dans une série centrée sur Baltimore, abordant un thème clé des saisons originales - la corruption - semble indiquer qu'il pourrait s'agir d'une suite. Pourtant, David Simon s'est empressé de contredire l'information via son compte Twitter, soulignant que "quelque chose s'est perdu dans la traduction" de l'interview de Pelecanos. Si ce dernier travaille bien sur une mini-série centrée sur Baltimore avec David Simon et Ed Burns, l'histoire n'aura "rien à voir avec The Wire ni aucun de ses acteurs". Une déclaration qui a le mérite d'être claire.

De quoi décevoir les inconditionnels de la série, ou au contraire les rassurer. Car est-il bien utile de faire revenir une série qui se suffisait à elle-même ? Au final, il est surtout réjouissant d'apprendre que des auteurs de talent reviennent dans l'environnement qui a fait leur succès : peut-être est-ce là l'information a retenir de l'interview de Pelecanos et de la réponse de David Simon !