The Witcher - Blood Origin : la mini-série se dévoile dans un trailer rythmé

The Witcher : Geralt est de retour

Intégrée au catalogue Netflix en 2019, The Witcher est très rapidement devenu l’un des succès monstres de la plateforme américaine, aux côtés de Stranger Things Squid Game ou bien encore La Chronique des Bridgerton . Après une saison 1 qui a secoué les audiences, la série adaptée des romans polonais du même nom était très attendue par les abonnés. En effet, si la saison 1 a été saluée pour la beauté de ses décors, de ses costumes et de ses créatures terrifiantes, elle a, en revanche, déçu sur le plan narratif. Cette saison 2 rectifie-t-elle donc le tir ? Oui, selon notre récente critique

Le succès de la série a conduit Netflix à faire fructifier un peu plus la franchise sur sa plateforme. C’est ainsi que cette année, le public a pu découvrir The Witcher : Le Cauchemar du Loup , préquel animé qui relate la vie de Vesemir, le mentor de Geralt. Les fans auront donc le plaisir de découvrir un second préquel intitulé The Witcher : Blood Origin

Ça sent la castagne !

Après avoir suivi le dernier épisode de cette saison 2 de The Witcher, nous vous conseillons de rester quelques minutes pour visionner une surprenante scène post-générique. C’est ainsi que vous pourrez suivre une courte bande-annonce du préquel, qui se déroulera 1200 ans avant les intrigues entourant Geralt et sa clique. On s’intéresse donc aux aventures du premier sorceleur et aux événements qui ont conduit les mondes des monstres, des Hommes et des elfes à fusionner et à ne faire qu'un.