The Witcher : comment Tom Cruise a convaincu Henry Cavill de faire ses propres cascades

Henry Cavill a croisé la route de Tom Cruise lors du tournage de "Mission : Impossible - Fallout" et, depuis, il n'est plus le même homme. L'acteur vient de révéler que c'est la star de la franchise qui lui a donné envie de faire ses propres cascades sur la série "The Witcher."

Henry Cavill s'inspire de Tom Cruise

Tom Cruise n'est pas le premier acteur téméraire à vouloir effectuer ses cascades lui-même. Mais il faut lui reconnaître qu'il est allé plus loin que ses confrères et cherche encore à repousser ses propres limites (il va maintenant aller tourner dans l'espace). Henry Cavill a pu le voir à l'oeuvre sur le tournage de Mission : Impossible - Fallout et il s'inspire désormais de lui sur ses autres projets. Lors d'un entretien croisé avec Patrick Stewart sur Variety, l'acteur explique pourquoi il a voulu faire ses propres cascades sur la série The Witcher :

J'ai toujours aimé faire des scènes physiques. Collaborer avec Tom Cruise m'a aidé, même si ma passion pour les cascades est désormais une souffrance pour les producteurs. Dorénavant, je veux les faire moi-même, car je pense que c'est important dans la construction du personnage. Si ce n'est pas le cas , j'ai le sentiment de trahir le personnage d'une certaine manière, donc j'aspire à en faire le plus possible même si je vais parfois contre l'avis de la production.

Celui qu'il prend pour modèle s'est déjà blessé plusieurs fois sur les plateaux, donnant ainsi quelques sueurs froides à ses producteurs. Par-dessus la pure performance physique, il faut prendre en considération ce que l'exécution des cascades peut provoquer. Un plan se tourne rarement qu'une seule fois, l'acteur doit ainsi se mettre plusieurs fois en danger, augmentant par la même occasion les risques de blessure. Et une star dans l'incapacité de tourner, c'est des possibles pertes d'argent pour les producteurs. Alors que, si un cascadeur se blesse, un autre peut prendre la relève. Impossible de savoir dans quelles proportions Henry Cavill prend part aux cascades de The Witcher - certaines doivent encore nécessiter l'intervention de doublure -, il semble cependant vouloir se donner plus pour la suite de sa carrière. Ses futurs employeurs sont prévenus !

La saison 2 de The Witcher en préparation

L'adaptation des livres et des jeux vidéo The Witcher était crainte par les fans de l'univers. Netflix a mis les moyens financiers pour sortir un spectacle solide et a réussi à emporter une partie du public. Une saison 2 viendra prolonger l'histoire commune de Geralt, Ciri et Yennefer. Cette suite sortira normalement en 2021 à une date encore non déterminée. Pour l'heure, c'est le tournage prévu en août prochain qui est le plus important. La showrunneuse Lauren Schmidt promet cette fois que la chronologie sera plus simple à suivre (un des défauts de la saison 1) et une flopée de nouveaux personnages vont enrichir le déroulé de la série.