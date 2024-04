The Witcher : la fin de la série est annoncée par Netflix

Netflix a annoncé le début de la production de "The Witcher" saison 4 et confirmé qu'il y aura aussi une saison 5. Sauf que celle-ci sera la dernière de la série.

The Witcher : un des plus gros succès de Netflix

Lorsqu'elle a commencé sur Netflix en 2019, la série The Witcher était un gros morceaux et attendue au tournant par beaucoup. Elle est en effet tirée de la saga littéraire du même nom, écrite par le Polonais Andrzej Sapkowski, et qui a donné naissance à plusieurs jeux vidéo. La plateforme de streaming semble avoir trouvé la bonne recette puisque le show s'est vite imposé. Cinq ans après son lancement, la saison 1 de The Witcher est d'ailleurs toujours dans le top 10 des séries en langue anglaise les plus vues (avec plus de 83 millions de vues).

The Witcher ©Netflix

Henry Cavill a une nouvelle fois fait parler son charisme et son physique impressionnant, tandis qu'Anya Chalotra et Freya Allan se sont révélées. Résultat, Netflix a continué l'aventure avec ce même casting pendant deux saisons supplémentaires. Et malgré les défauts de la saison 3, une quatrième est en productions. Sauf que pour celle-ci, un gros changement sera opéré avec le départ d'Henry Cavill. Un choix surprenant qui a été vivement critiqué. Mais il faudra s'y faire, et on peut dores et déjà se préparer à voir Liam Hemsworth incarner cette fois Geralt de Riv.

Une saison 5 annoncée, mais ce sera la dernière

La saison 4 est enfin en production. Le compte X (anciennement Twitter) de The Witcher a annoncé le début à venir du tournage en partageant une vidéo de la lecture du scénario par toute l'équipe. On y voit donc Liam Hemsworth qui découvre ainsi cet univers. Sauf que cette annonce s'accompagne d'une mauvaise nouvelle pour les fans de la série : sa fin à l'issue de la saison 5.

Il y aura donc encore deux saisons avant la conclusion de The Witcher. Ceux qui auraient voulu plus devront se faire une raison. Néanmoins, en ayant dès à présent cette information, les scénaristes vont pouvoir développer au mieux cette fin. Il est toujours dommage de voir une série s'arrêter plus tôt que prévu, comme ce fut le cas avec Westworld.

On ne sait pas encore quand sortira la saison 4 de The Witcher. Puisque la production débute à peine, on peut s'attendre à la voir arriver sur Netflix en 2025. Ce qui repousse la saison 5 encore plus loin.