The Witcher : la saison 3 ratée à cause de TikTok ?

Vous trouvez que la saison 3 de "The Witcher" n'était pas terrible ? C'est normal et c'est à cause du public qui a grandi avec TikTok et Youtube d'après l'un des producteurs de la série.

The Witcher, une saison 3 décevante

Les fans de The Witcher ont dû être patients pour découvrir la saison 3. Alors que deuxième saison avait été lancée en décembre 2021, ce n'est que cet été que les nouveaux épisodes sont arrivés. D'abord 5 épisodes le 29 juin 2023. Puis 3 épisodes le 27 juillet 2023. Malheureusement, cette attente n'a pas vraiment été récompensée.

Alors que ce nouveau chapitre est le dernier d'Henry Cavill, qui sera remplacé pour la suite par Liam Hemsworth, la déception est grande. Avec des intrigues assez ennuyeuses et un univers mal exploité. De plus, la série ne semble plus raconter grand-chose et tente de combler le vide avec des rebondissements peu surprenants et des histoires de complots dont on peine à se passionner.

Il s'agit bien entendu de notre avis (voir la critique de CinéSérie). Et certains fans auront sans doute apprécié la saison 3 de The Witcher. Mais il demeure que ces derniers épisodes ont obtenu des notes extrêmement basses par rapport à la saison précédente (notamment sur IMDB). Et il y aurait une raison à cela.

C'est la faute de Tiktok et Youtube !

Dans une interview avec le site polonais Wyborcza (relayée par Looper), le producteur Tomek Baginski est revenu sur les critiques envers la saison 3 de The Witcher. D'après lui, le problème vient d'abord du public. Un public jeune qui, aujourd'hui, a plus de mal à rester concentré sur "des intrigues complexes et émotionnelles". Et ça, pour Tomek Baginski, c'est à cause de Tiktok et Youtube !

Car désormais, les spectateurs seraient conditionnés et incapables de suivre des formats longs. "Plus le public est jeune, moins l’intrigue est importante" pour ces jeunes qui ont grandi avec TikTok et YouTube et qui "sautent de vidéo en vidéo". Le producteur estime donc qu'une simplification de The Witcher était nécessaire pour pouvoir correspondre au public moderne et au plus grand nombre.

Lorsqu'une série est destinée à un grand nombre de spectateurs, avec des expériences différentes, venant de différentes parties du monde, et qu'une grande partie du public est américain, ces simplifications ne sont pas seulement logiques, mais elles sont nécessaires.

Une décision qui ne lui fait pas forcément plaisir, mais qu'il estime encore une fois être nécessaire.

C'est douloureux pour nous, et pour moi aussi, mais avec un niveau plus élevé de nuance et de complexité, il y aura une portée plus réduite et on n'atteindra pas les gens. Parfois, cela peut aller trop loin dans la simplification, mais nous devons prendre ces décisions et les accepter.

C'est évidemment un peu facile de blâmer les attentes du public. Car même une intrigue simplifiée peut être passionnante. Et avec cette saison 3, il y avait tout de même l'impression d'être baladé pour pas grand chose. Cette déclaration de Tomek Baginski n'est donc pas forcément rassurante. Mais à voir ce que donnera après cela la saison 4 de The Witcher prévue prochainement sur Netflix.