The Witcher : le making-of de la série Netflix est disponible

Alors que le tournage de la saison 2 de "The Witcher" a débuté, Netflix vient de mettre en ligne le making-off de la première saison. Les fans peuvent donc découvrir les coulisses de la série avant la sortie du deuxième chapitre, qu’on peut espérer pour l’année prochaine.

The Witcher, nouvelle adaptation d’un jeu vidéo à succès

The Witcher est une adaptation de la saga littéraire du Sorceleur, écrite par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski et publiée entre 1986 et 2013. Les livres avaient eux-mêmes connus une adaptation en plusieurs jeux vidéo devenus très populaires avant la sortie de la série. Netflix a alloué de gros moyens à sa série, dans laquelle on suit Geralt de Riv, un sorceleur qui traque des monstres à travers le Continent. Comme tous les sorceleurs, Geralt possèdent des pouvoirs surnaturels en plus d’avoir suivi un long entraînement physique lui permettant de remplir au mieux sa fonction. Au cours de ses aventures, Geralt va croiser la route de dangereuses créatures, mais aussi de deux femmes, la princesse Ciri et la sorcière Yennefer. Toutes deux vont avoir un impact conséquent sur la vie du sorceleur.

C’est Lauren Schmidt Hissrich qui a pris le risque d’adapter The Witcher en série pour Netflix. La plateforme de streaming a engagé un charismatique acteur pour y tenir le premier rôle, puisque c’est Henry Cavill, lui-même grand fan des jeux vidéo, qui y joue Geralt. Ciri y est incarnée par Freya Allan et Anya Chalotra y interprète Yennefer. Joey Batey prête ses traits à Jaskier, tandis qu’Anna Shaffer et Carmel Laniado incarnent respectivement Triss et Violet.

Dans les coulisses de The Witcher grâce au making-of

Plusieurs mois après la sortie de la première saison de The Witcher, les fans de la série peuvent désormais la découvrir sous un nouvel angle. Un making-of d’une durée de 32 minutes est d’ores et déjà disponible sur les coulisses du show, qui présente des contenus exclusifs sur sa création. Pour annoncer la nouvelle, Netflix a mis en ligne une bande-annonce du documentaire.

Au programme du making-of, en plus d’images inédites du tournage et des coulisses, on peut retrouver des interviews des principaux acteurs de la série. On peut ainsi entendre Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan et Joey Batey s’exprimer sur leur expérience de tournage sur la série. La créatrice du show, Lauren Schmidt Hissrich, y témoigne aussi, et on peut donc espérer avoir un éclairage inédit et intéressant sur le développement de The Witcher.

La saison 2 de The Witcher espérée pour 2021

Avec 76 millions de visionnages en seulement quatre semaines après la sortie de la saison 1, The Witcher est incontestablement un succès pour Netflix. Il n’est donc pas étonnant que le géant du streaming ait décidé de donner une suite à sa série. S’il n’a pas encore communiqué officiellement sur la question, et attend sans doute de savoir si le tournage pourra se dérouler normalement, la saison 2 devrait sortir l’année prochaine.

En attendant, si vous ne l’avez pas encore vue, Henry Cavill a partagé il y a quelques jours sur son compte Twitter une première photo des coulisses de la deuxième saison de The Witcher. On peut l’y voir se faire enlever la perruque qu’il porte pour la série. Et l’acteur a tenu à rassurer ceux inquiets des risques de propagation du COVID en assurant que les équipes se font tester deux fois par semaine. On peut donc espérer un tournage qui se déroulera sans problème, pour une date de sortie la plus proche possible.