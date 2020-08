The Witcher : première photo d'Henry Cavill sur le tournage de la saison 2

La saison 2 de "The Witcher" a été touchée par la pandémie et l'arrêt des tournages. L'équipe s'est remise au boulot pour préparer les nouveaux épisodes d'un programme qui a bien marché sur Netflix. Henry Cavill fête la reprise avec une photo des coulisses.

The Witcher : une adaptation qui a fonctionné

Les adaptations de jeux vidéo, c'est plus souvent de la déception à l'arrivée. Netflix a tenté sa chance avec la série The Witcher, pour laquelle des moyens financiers ont été sortis afin de donner vie à cet univers. Henry Cavill campe Geralt de Riv, un sorceleur qui arpente le Continent pour chasser des monstres. Son statut lui confère des pouvoirs qui lui permettent de se défendre, en plus de ses aptitudes au combat rapproché. Ce monde dangereux lui réserve quelques étonnantes rencontres et son destin sera associé à celui de deux femmes, la princesse Ciri (Freya Allan) et la sorcière Yennefer (Anya Chalotra). Avec 76 millions de visionnages au bout de quatre semaines, la série The Witcher est un succès pour Netflix. Une seconde saison se prépare en ce moment, pour une diffusion que l'on espère en 2021.

Henry Cavill en mauvais état

La production des nouveaux épisodes avait débuté avant que la crise de Covid-19 ne stoppe les tournages. L'équipe a pu se remettre au travail ces derniers jours en respectant les consignes sanitaires. Henry Cavill confirme le retour au boulot avec une image de lui lors de la phase de maquillage :

Deux femmes entourent l'acteur pour s'occuper de lui et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas en très bon état. Amoché sur la figure et le haut du corps, il tease une scène où Geralt risque de se retrouver en grande difficulté. L'absence de masque sur la photo peut poser question, Henry Cavill précise dans la légende que toute l'équipe a été testée et qu'aucun cas de contamination n'est à déplorer. Les tournages sont extrêmement contrôlés pour travailler dans les meilleures conditions et éviter de prendre encore plus de retard.

Une saison 2 moins complexe et d'autres projets liés à The Witcher

La précédente saison de The Witcher avait déstabilisé une partie des téléspectateurs, la faute à une timeline éparpillée pas forcément évidente à suivre. La narration sera plus simple à suivre désormais et le scénario va introduire Kim Bodnia dans la peau de Vesemir, le plus vieux Sorceleur. Netflix insistera avec ce personnage dans la mini-série live The Witcher : Blood Origin, un préquel qui se déroule 1200 ans avant et qui parlera des origines de ce monde où cohabitent les créatures avec les hommes. Un film d'animation titré Nightmare of the Wolf est également annoncé par la plateforme.