The Witcher : premières images du remplaçant d’Henry Cavill, c’est bluffant

Suite au départ d’Henry Cavill, Liam Hemsworth a repris le flambeau pour jouer Geralt dans les deux dernières saisons de "The Witcher". De premières images de l’acteur en costume viennent de fuiter. Attention, car cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 3 !

The Witcher prépare sa quatrième saison

Le 27 juillet dernier, la deuxième partie de la troisième saison de The Witcher est arrivée sur Netflix. À la fin de celle-ci, Ciri était sauvée des mains de chasseurs de primes par une équipe de bandits, les Rats. L’intrigue de la prochaine saison reprendra donc après cet événement, même si Henry Cavill ne reviendra pas. L’acteur britannique a fait ses adieux à Geralt de Riv avec la troisième saison de The Witcher. Malgré la colère de certains fans, qui réclamaient son retour, Liam Hemsworth a bel et bien hérité du rôle du célèbre Sorceleur. Les premières images du comédien australien dans le costume du personnage viennent même d’être dévoilées.

Liam Hemsworth s’affiche en Geralt dans les premières images

Digital Spy vient de partager des photos de Liam Hemsworth dans le costume de Geralt. On peut notamment l’y voir affronter Vilgefortz de Roggeveen. Et il faut dire que l’apparence de l’acteur est assez proche de celle d’Henry Cavill lorsque ce dernier jouait le personnage. Voyez plutôt :

Ces images aideront peut-être les fans qui souhaitaient le retour d’Henry Cavill à tourner la page, et à accepter Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt. Même s’il faudra sans doute attendre de le voir véritablement en action lorsque les épisodes de la série sortiront pour savoir s’il convaincra les plus réticents.

Laurence Fishburne sera aussi de la partie

Liam Hemsworth ne sera pas le seul nouveau visage dans la saison 4 de The Witcher. Laurence Fishburne fera aussi son apparition dans la série, dans le rôle du vampire Régis. De leur côté, Anya Chalotra, Freya Allan et Joey Batey, alias Yennefer, Ciri et Jaskier, seront de retour.

La quatrième saison de The Witcher n’a pas encore dévoilé sa date de sortie. Étant donné que le tournage est en cours, il faudra sans doute attendre 2025 pour pouvoir découvrir les nouveaux épisodes. Après cela, un cinquième chapitre suivra. Comme annoncé il y a quelques semaines, ce sera le dernier de la série.