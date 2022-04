The Witcher : Netflix révèle une première photo de tournage et l'intrigue de la saison 3

La saison 3 de "The Witcher" a débuté son tournage. Une première image de plateau montre Geralt, Ciri et Yennefer. L'intrigue de cette nouvelle saison a également été dévoilée par Netflix.

The Witcher sous toutes les formes

Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski était déjà connu des férus de fantasy. Mais le premier jeu vidéo The Witcher (2007) et la franchise qui en est née ont bien aidé à augmenter la notoriété de la saga littéraire. Une popularité qui a atteint un autre niveau avec la série The Witcher, adaptation des romans de Sapkowski. Proposée par Netflix depuis 2019, la série a obtenu le succès attendu. Avec à son bord Henry Cavill, le show a rapidement trouvé son public. Il a aussi permis de révéler des interprètes moins célèbres comme Anya Chalotra et Freya Allan.

The Witcher ©Netflix

C'est à l'évidence ce joli trio qui porte The Witcher. Et ce, bien qu'ils n'apparaissent pas tous ensemble dans les premiers épisodes. En effet, la saison 1 présente plusieurs temporalités. On y suit alors à différentes époques le chasseur de monstres Geralt de Riv (Henry Cavill), la princesse Ciri (Freya Allan) et la magicienne Yennefer (Anya Chalotra). La saison 2 s'est montrée plus simple avec un récit plus linéaire. Un changement qui n'a pas empêché les abonnés Netflix d'être encore une fois au rendez-vous.

Ça tourne pour la sison 3 !

Comme on vous en parlait en décembre dernier, l'intrigue principale de la saison 3 de The Witcher devrait s'articuler autour du trio formé par Yennefer, Geralt et Ciri. Le tournage des nouveaux épisodes est justement entré en tournage. Et on peut déjà retrouver les trois personnages réunis sur le plateau grâce à cette première image partagée par la production :

En plus de cette image, l'intrigue principale de la nouvelle saison a été révélée (toujours par Netflix). On apprend donc que Geralt va tenter de cacher Ciri aux monarques, mages et autres bêtes du Continent qui la poursuivent. De son côté, Yennefer, chargée de l'entraînement magique de Ciri, va les mener jusqu'à la forteresse d'Aretuza. Le trio va alors se retrouver au milieu d'un champ de bataille fait de corruption politique, de magie noire et de traitrise. Ils devront riposter avec le risque de se perdre les uns les autres...

La date de diffusion de la saison 3 de The Witcher n'a pas encore été annoncée.