The Witcher : Netflix développe un film d’animation

Netflix ne lâche pas l’univers de « The Witcher ». La série lancée en fin d’année 2019 a été prolongée pour une seconde saison. Pour exploiter encore plus les possibilités offertes par ce monde magique, un long-métrage en animation est actuellement en préparation.

Netflix avait bien prévu son coup. Voyant que le succès de Game of Thrones faisait des ravages, la firme américaine a aussi voulu se doter d’un show d’heroic fantasy. Pour y arriver, elle est allée piocher dans une licence déjà existante. Les romans du polonais Andrzej Sapkowski ont déjà eu droit à des adaptations en jeux vidéo, par le biais d’une trilogie dont le dernier volet a été couvert de louanges. La marque The Witcher a donc une réelle résonance auprès du public et c’est de ça que Netflix voulait profiter.

Dans son bilan du dernier trimestre de l’année dernière, on peut découvrir que la série a extraordinairement bien marché, devenant même la plus vue de toute la plateforme avec 76 millions d’abonnés qui se sont posés devant. Des résultats a relativiser car, comme nous vous l’expliquions précédemment, Netflix a revu son mode de comptage. Ce qui lui permet d’embellir ses résultats et de leur faire dire plus que ce qu’ils devraient.

Un film The Witcher lié à la série

Une seconde saison a déjà été commandée et cette affaire semble partie pour durer plusieurs années. Avant d’en arriver là, Netflix veut se la jouer univers étendu avec un long-métrage d’animation. Ce dernier se déroulera dans le même monde que la série, pour traiter d’autres péripéties. Le projet s’appelle The Witcher : Nightmare of the Wolf et même si on ne sait pas grand chose dessus, il va mettre le Sorceleur dans une position délicate face à une menace du Continent. Qui dit même univers, dit qu’Henry Cavill a de grandes chances de revenir pour prêter sa voix à la version animée de son personnage. Reste à savoir comment le scénario va se positionner par rapport à ce qu’on a vu dans la série. Il pourrait s’agir d’une aventure qui se déroule avant la première saison ou entre celle-ci et la prochaine.

Les coréens de Studio Mir se chargeront de ce film. Aucune date de sortie n’est encore planifiée. La seconde saison de The Witcher arrivant en 2021, Nightmare of the Wolf devrait débarquer avant pour ne pas faire retomber le soufflet.