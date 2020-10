The Witcher saison 2 : Netflix dévoile deux images de Geralt dans sa nouvelle armure

Netflix a entrepris quelque chose de périlleux en adaptant les jeux et romans "The Witcher" en série. Une production ambitieuse, avec Henry Cavill dans le rôle principal. La star revient dans les premières images de la saison 2 et il s'affiche dans une armure toute neuve.

The Witcher : une adaptation réussie ?

Attitude légitime que d'avoir des réticences lorsque la moindre adaptation d'un jeu vidéo est annoncée. Pour The Witcher, qui est à l'origine une série de livres, la crainte était d'autant plus grande. Mais si on ne peut parler d'entière réussite, la série s'en tire relativement bien. Henry Cavill incarne le personnage principal que les joueurs et lecteurs connaissent déjà. Geralt de Riv est un sorceleur, à savoir un guerrier qui possède des pouvoirs magiques ainsi que des aptitudes pour combattre les monstres qui peuplent le Continent. Lors de ses pérégrinations en solitaire, il fait la rencontre de la princesse Ciri (Freya Allan) et de la sorcière Yennefer (Anya Chalotra). Ces deux femmes vont le mener à prendre part à une grande aventure. En partant de ce point de départ, la première saison a effectué d'énormes audiences sur Netflix. Sans trop attendre, une seconde saison a logiquement été commandée et on peut espérer que la série dure longtemps.

Des premières images pour The Witcher saison 2

Les prises de vue des nouveaux épisodes avaient débuté avant que la pandémie ne force tout le monde à s'arrêter. À la fin du mois d'août, l'équipe avait été autorisée à se réunir pour filmer la suite. Les conditions sanitaires devaient être remplies pour que ce soit le cas car nous n'avons eu vent d'aucun problème depuis la reprise. Tout doit bien se dérouler et Netflix se permet même de dévoiler les deux premières images officielles de la saison 2. Comme une évidence, elles mettent en avant la star Henry Cavill dans sa toute nouvelle armure. Confirmation que l'acteur est convaincant dans le rôle !

Ces images s'accompagnent d'un premier synopsis pour la saison 2 :

Convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle.

Si vous avez été rebutés par les différentes lignes temporelles de la première saison, la suivante devrait arranger ce problème et être plus simple à suivre. Aucune date de diffusion n'a encore été annoncée, et nul ne sait si les retards dans la production auront un impact sur les plans de Netflix. Nous pouvons cependant avoir de bons espoirs pour une arrivée en 2021. Par ailleurs, une première bande-annonce ne devrait aussi plus trop tarder à sortir.