The Witcher saison 3 : Netflix dévoile le premier teaser !

La saison 3 de "The Witcher" se dévoile avec un premier teaser. Netflix a également annoncé la date de diffusion des prochains épisodes avec une première partie le 29 juin et une seconde le 27 juillet.

The Witcher, la saison 3 se montre enfin !

En dépit de son succès, The Witcher sait se faire attendre. La série, adaptée de la saga littéraire d'Andrzej Sapkowski, a été lancée sur Netflix en décembre 2019. Une création de Lauren Schmidt Hissrich qui a vite convaincu les abonnés de la plateforme de streaming, en dépit d'une chronologie pas toujours évidente. Cependant, il aura fallu attendre deux ans pour retrouver Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan dans leurs rôles respectifs de Geralt, Yennefer et Ciri.

Henry Cavill - The Witcher saison 3 ©Netflix

Nous voilà en avril 2023, et toujours pas de saison 3. Mais pour calmer nos ardeurs, Netflix a enfin dévoilé un premier teaser (vidéo en une d'article). Des images qui mettent en scène un Geralt encore bien énervé, et semble-t-il inquiet. On l'entend en effet dire dans cette vidéo promotionnelle : "Aujourd'hui, pour la première fois, je comprends réellement ce qu'est la peur". Pas des plus rassurants pour le Sorceleur qui aura de nouveaux ennemis à affronter.

Les derniers épisodes d'Henry Cavill

Mais il ne sera pas seul. On retrouve également sur ces images Yennefer et Ciri. Sauf que le trio semble perdu, comme dans un labyrinthe, s'appelant les uns et les autres... Une bonne mise en bouche pour patienter avant la diffusion de la saison 3 de The Witcher.

Celle-ci arrivera sur Netflix le 29 juin. Du moins, pour le volume 1, puisque le volume 2 sera ensuite mis en ligne le 27 juillet. À noter enfin qu'il s'agira des derniers épisodes avec Henry Cavill, qui sera ensuite remplacé par Liam Hemsworth. Une décision de la production qui n'a évidemment pas ravi les spectateurs.