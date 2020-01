The Young Rock : une série sur la jeunesse de The Rock est en développement

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

C’est l’une des stars les plus populaires d’Hollywood. Si on connaît The Rock pour ses nombreux rôles dans des gros films d’action ou des divertissements, on n’en sait pas tant que ça sur l’homme qu’il était avant la célébrité. La série « Young Rock » pourrait nous aider à mieux le cerner.

Avant d’être la star qui squatte régulièrement nos écrans dans des gros succès commerciaux, Dwayne Johnson a connu bien des choses. Après des débuts dans le football américain, qui ne lui permettent pas de faire carrière, il se tourne vers quelque chose qui le fait rêver depuis qu’il est enfant : la lutte. C’est là qu’il devient The Rock, un catcheur très apprécié des fans de cette discipline. En parallèle, il s’essaie au cinéma, mais ses débuts ne sont pas reluisants.

Les années 2010 vont le faire entrer dans une autre dimension. Il enchaîne les succès, tourne dans la saga Fast & Furious et devient l’un des chouchous du public, à force de multiplier les rôles dans des films d’action. En 2018, il devient même l’acteur le mieux payé de tous les temps dans le classement dressé par Forbes.

Une série pour mieux connaître The Rock

Il y aurait encore forcément des tonnes de choses à raconter sur sa vie, y compris sur ses premières années. Une période que l’on pourra mieux connaître grâce à la série Young Rock, en préparation pour une diffusion sur NBC. Elle s’inspirera de sa jeunesse, avec un angle comique. The Rock a déjà prouvé qu’il avait un bon sens de l’humour et une capacité à se moquer de lui-même. Nul doute que la série ne sera pas toujours tendre avec le garçon qu’il était (ses arrestations ne seront pas évincées du programme), même si on en attend justement de lui qu’il se dévoile avec sincérité. Les événements relatés devraient se focaliser vraiment sur les années de sa vie avant qu’il n’accède à la célébrité dans le monde du catch. Un premier teaser composé d’images d’archives retrace son parcours, jusqu’à un futur qui n’a pas encore eu lieu où le principal concerné serait dans la course pour la Présidence américaine.

Aucun acteur n’est encore annoncé pour le premier rôle mais The Rock fera plusieurs apparitions, sans doute pour dialoguer avec le lui du passé. On imagine qu’il aura à cœur de faire preuve de sincérité vis-à-vis de son public. La série, composée de 11 épisodes, n’a pas encore de date de diffusion.