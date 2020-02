Théorie The Mandalorian : quel avenir pour Baby Yoda ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Et si « The Mandalorian » n’était pas celui auquel on pense ? Il va falloir patienter de longs mois avant le retour de Mando et Baby Yoda dans la saison 2 de la série Disney+, mais la fin de la première saison a suggéré une trame narrative excitante. Attention, cet article contient des SPOILERS.

La deuxième saison de The Mandalorian arrivera en octobre 2020 sur Disney+, et les fans de Star Wars pourront reprendre le cours de cette nouvelle histoire, avec les deux personnages principaux que sont Mando et Baby Yoda. La saison 1 a largement convaincu, et peut s’enorgueillir d’avoir conquis les fans de la première heure et ceux de la nouvelle génération. Et surtout, la série a réussi à introduire un nouveau personnage devenu instantanément culte et mondialement populaire : « L’Enfant », ou autrement appelé Baby Yoda.

Baby Yoda, le second Mandalorien Jedi ?

La fin de la première saison a donné deux indications. La première est que Mando et Baby Yoda vont continuer à faire équipe, et que Mando part à la recherche de sa planète d’origine. La seconde est que la série s’est trouvée son antagoniste principal, Moff Gideon. Cet ennemi a en sa possession un artefact Jedi très particulier, qui semble bien indiquer dans quelle voie va s’engager le futur de Baby Yoda.

Pour rappel, on sait que Baby Yoda fait partie de la même espèce que celle de Yoda, mais on ne lui connaît aucune parenté. On sait par ailleurs qu’il est très sensible à la Force, et peut déjà l’utiliser puissamment, même s’il ne la contrôle pas encore entièrement. La question est donc de savoir si Baby Yoda va se former, et combien, aux arts Jedi.

Cette interrogation a déjà un début de réponse, apportée par Moff Gideon. Comme on peut le (re)voir dans la vidéo ci-dessous, Moff Gideon détient le Darksaber, un sabre laser noir fabriqué à peu près mille ans avant les événements relatés durant la Guerre des Clones. Celui-ci a été fabriqué et détenu par Tarre Viszla, le premier Mandalorien, et jusque-là le seul, à être devenu un Jedi.

Que Baby Yoda soit sensible à la force n’a surpris personne, Yoda étant un des plus grands maîtres Jedi de l’univers Star Wars. Ce qui est nouveau, c’est de lier ce personnage sensible à la Force à une histoire qui lie les Mandaloriens aux Jedi. Comme Mando a reçu pour ordre de reconduire Baby Yoda sur sa planète ou de l’élever comme un Mandalorien, on se doute que ça va être beaucoup des deux.

Il y a donc fort à parier que Baby Yoda va progressivement développer ses arts Jedi, tout en resserrant sa relation avec Mando. Et comme ils vont retrouver Moff Gideon sur leur chemin, si le Darksaber passait aux mains de Mando, il pourrait de là atterrir dans celles de Baby Yoda. S’il ne pourra pas s’en servir tout de suite comme son illustre aîné, le symbole n’en est pas moins fort : celui qui possède le Darksaber possède le pouvoir chez les Mandaloriens. Baby Yoda pourrait donc devenir le second Mandalorien Jedi.

On pourra vérifier cette théorie lors de la diffusion des épisodes de la saison 2 de The Mandalorian. Avec les éléments finaux de la saison 1, ce serait une suite à la fois logique et innovante : on développe un nouveau personnage qui va servir de pont entre l’univers Jedi et l’univers des Mandaloriens, et permettre ainsi de remonter à leur histoire commune et leur affrontement datant de l’Ancienne République.