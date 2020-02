The Mandalorian : la saison 2 plus tôt que prévu

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le chef de Disney, Bob Iger, a confirmé la date de sortie de la saison 2 de la série « The Mandalorian ». Une date qui a été confirmée en même temps que celles des séries Marvel « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » et « WandaVision ».

La première saison de The Mandalorian est sortie de novembre à décembre 2019 et s’est avérée être un énorme succès. Le show, dirigé par Jon Favreau, a largement convaincu les fans, notamment grâce à un protagoniste ultra charismatique, un univers crasseux fidèle à Star Wars et évidemment grâce à la présence de Baby Yoda, déjà culte.

Bientôt la saison 2

Selon Disney, la saison 2 débarquera dès le mois d’octobre 2020, sans pour autant confirmer la date exacte. La série est en ce moment aux mains de Jon Favreau qui rempile en tant que showrunner. Il est cependant probable que le premier épisode de cette saison 2 soit divulguée un vendredi, comme pour la saison 1, et en imposant toujours le système d’un épisode par semaine. Cette date plutôt rapprochée implique également que le tournage devrait bientôt débuter.

Bob Iger a confirmé l’information en même temps que celle concernant les deux séries Marvel. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et WandaVision ont aussi leur date de sortie. La première sera dévoilée en août, tandis que la seconde en décembre. Un agenda chargé pour Disney+ qui promet une fin d’année explosive.

En ce qui concerne The Mandalorian, les fans ne savent toujours pas à quoi s’attendre pour cette saison 2. Le final de la première saison a mis en place une multitude de possibilités. Le Mandalorian et Baby Yoda promettent en tout cas de faire une équipe solide, et ce, à long terme. Les deux protagonistes partaient alors à la conquête de l’espace pour retrouver la planète d’origine de Baby Yoda. Dans le même temps, le show s’est trouvé son antagoniste principal en la personne de Moff Gideon.

Jon Favreau travaille sur les scripts de cette saison 2 depuis quelques mois maintenant. Il sera intéressant de voir ce qu’il nous réserve. De plus, le showrunner avait déclaré plus tôt dans l’année que, cette fois, il réaliserait lui-même quelques épisodes de la saison 2.