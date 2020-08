This is Us : la saison 5 débutera par un épisode de 2 heures

"This is Us" fera son grand retour à la télé américaine à l'automne avec un épisode qui durera deux heures. Une bonne nouvelle pour les fans qui attendent avec impatience de découvrir la cinquième saison.

This is Us, la série dramatique par excellence

Comme beaucoup d’autres séries, This is Us va bientôt faire sa rentrée à la télé américaine. La série connue pour ses histoires émouvantes raconte l’histoire de la famille Pearson sur différentes temporalités. Durant les quatre premières saisons, on a pu voir Jack et Rebecca Pearson élever leurs triplés Kevin, Kate et Randall. On suit aussi la fratrie devenue adulte qui doit faire face aux problèmes du quotidien. Entre amour, secrets et problèmes familiaux, This is Us est une série qui parle de la vie. Que ce soit des moments banals ou extraordinaires, il est difficile de ne pas s’attacher aux personnages de cette série qui fait les beaux jours de NBC depuis 2016.

Il faut dire que le casting y est pour beaucoup. Mandy Moore et Milo Ventimiglia incarnent avec grande justesse le couple Jack et Rebecca. Sterling K. Brown, Chrissy Metz et Justin Hartley complètent la famille Pearson.

Bientôt le retour de This is Us

La rentrée des séries est un sujet qui était encore floue il y a quelques semaines. Cependant les choses semblent se préciser. Malgré le virus et les restrictions sanitaires, la série dramatique fait partie d’une liste de programmes en tout genre sur le petit écran à la fameuse rentrée d’automne sur NBC. Avec entre autres New York, Unité Spéciale ou la comédie Superstore, This is Us entamera sa cinquième saison, selon NBCUMV, le site officiel de la chaîne. Une bonne nouvelle pour les fans qui n’auront pas à attendre jusqu'en 2021 pour retrouver leurs programmes préférés.

Mais en plus de revenir cette année (le 10 novembre pour être exacte), This is Us aura droit à un épisode de deux heures. Quand on sait que la série créée par Dan Fogelman parlera du coronavirus, on peut se dire qu’il y aura matière à faire un épisode en deux parties - bien que rien ne soit précisé sur le scénario de cet épisode. La série n’est pas à cours de sujets puisque le créateur a depuis longtemps prévu ce qui allait se passer pour les personnages à long terme.

This is Us reviendra en France pour une cinquième saison sur Canal+ Séries en US+24 et sera diffusée aux Etats-Unis sur NBC.