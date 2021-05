This Is Us : la saison 6 sera la dernière de la série

À la mi-2002, une page importante de la télévision américaine va se conclure. En effet, après six années de bons et loyaux services, « This Is Us » va tirer sa révérence à la fin de la sixième saison. Une conclusion logique et cohérente pour une série qui aura marqué son époque.

This Is Us : émotion avant tout

Lorsque This Is Us arrive sur le petit écran, le monde de la télévision publique américaine n’est plus le même que celui des années 2000. En effet, la série débarque au début du « Peak Tv », période actuelle où la production sérielle est en plein boom. En effet, avec plus de 500 shows lancés par année (sans compter ceux produits par les plateformes de streaming), le téléspectateur ne sait plus où donner de la tête. Cela entraîne par conséquent des baisses d’audience de plus en plus significatives pour de nombreux programmes télévisés. Dans ces conditions, une nouvelle série telle que This Is Us arrive dans un contexte compliqué. Pourtant, NBC va faire une promotion en grandes pompes pour que le show tire son épingle du jeu. À commencer par une première bande-annonce qui établira un record de vues sur Youtube.

This Is Us ©NBC

Ce battage médiatique aidera la série à rapidement faire son trou en enregistrant des audiences impressionnantes pour une époque qui délaisse de plus en plus la télévision (plus de 15 millions de téléspectateurs de moyenne). De plus, This Is Us décrochera plusieurs nominations et récompenses prestigieuses dans les plus grandes cérémonies. Autant dire qu’on a affaire à l’une des plus grandes séries de l’Histoire de la télévision

Pour rappel, This Is Us suit la vie de Kevin, Randall et Kate (connus sous le nom de « Big Three »), ainsi que de leurs parents, Jack et Rebecca Pearson. Kevin et Kate sont les deux jumeaux survivants d’une grossesse triple, tandis que Randall est un garçon afro-américain adopté par la famille Pearson. Les trois enfants ainsi que leur père ont la particularité d’être nés le même jour.

Les épisodes de la série alternent entre l’époque actuelle qui voit la vie adulte du « Big Three » et celle des années 80 qui suit leurs parents.

Faites vos adieux aux Pearson

Bien que la nouvelle d’une dernière saison de This Is Us soit triste pour ses millions de fans à travers le monde, ce n’est pas une grande surprise. En effet, lorsque la série avait été renouvelée de trois saisons supplémentaires en 2019, son créateur Dan Fogelman avait déjà déclaré que l’écriture de la série était construite pour durer jusqu’à la sixième saison. NBC s’était montrée optimiste et espérait que la série durerait bien plus longtemps. Mais devant les audiences qui s’effritaient année après année ainsi que les possibles départs de certains acteurs du show, la chaîne s’est fait une raison. Une bonne chose finalement, lorsqu’on sait que des shows vétérans de NBC continuent à être renouvelés alors qu’elles ne possèdent plus leurs qualités d’antan depuis bien longtemps.

Si la chaîne américaine n'a pas encore officialisé le nombre d’épisodes pour cette sixième et dernière saison, elle devrait sans doute en compter 18. Un nombre suffisant pour porter la série au-dessus de 100 épisodes, seuil généralement nécessaire pour obtenir un accord de syndication afin qu’elle soit diffusée sur d’autres chaînes ou plateformes. Business is business, cash is cash…

À noter que les showrunners de la série Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont déjà préparé l’après This Is Us puisque leur prochaine série How I Met Your Father (spin-off d’How I Met Your Mother) a déjà été commandée.

Les téléspectateurs français pourront toujours se consoler avec Je te promets, remake hexagonal de This Is Us, dont la première saison a été diffusée cette année sur TF1.