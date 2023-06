Thomas Pesquet se paye Pierre Niney sur Twitter (qui lui répond)

Depuis la diffusion de "LOL : qui rit, sort !" saison 3, Pierre Niney et Thomas Pesquet s'envoient des piques sur Twitter. Ainsi, après l'imitation de l'astronaute par le comédien, qui est déjà devenue culte, Thomas Pesquet a une nouvelle fois titillé Pierre Niney sur les réseaux sociaux...

Thomas Pesquet et Pierre Niney : une histoire de LOL

Si vous avez suivi la saison 3 de la série de TV réalité LOL : Qui rit, sort ! diffusée sur Prime Vidéo, vous avez très certainement eu un fou rire sur la séquence d'improvisation de Pierre Niney dans laquelle il imite Thomas Pesquet dans le but d'éliminer ses petits camarades. Et ça a fonctionné puisque, grâce à ce moment d'anthologie, Pierre Niney est parvenu à éliminer le coriace Jonathan Cohen.

Une séquence déjà culte qu'on ne se lasse pas de revoir :

Même si on connaissait tout le talent comique de Pierre Niney à travers ses différents rôles, que ça soit au cinéma dans 20 ans d'écart, ou encore dans la série Casting(s), la saison 3 de LOL aura permis à son talent d'atteindre la stratosphère. Et c'est donc naturellement lui qui a remporté cette saison de l'émission présentée par Philippe Lacheau.

Depuis la diffusion de l'épisode 5 de la saison 3 de LOL, Thomas Pesquet et Pierre Niney sont devenus amis, et n'hésitent pas à se vanner sur les réseaux sociaux (Twitter, en l'occurence). Et trois mois après avoir fait rire des millions de téléspectateurs, l'astronaute en a remis une couche...

Quand Google confond Pesquet et Niney

Tout est parti d'une erreur de Google Images repérée par des internautes. Ainsi, lorsque l'on tapait "Thomas Pesquet" dans le moteur de recherche, l'une des premières images à sortir dans les résultats était un montage du corps de l'astronaute avec le visage de Pierre Niney. Il n'en fallait dès lors pas plus à Thomas Pesquet pour alpaguer une nouvelle fois Pierre Niney sur Twitter :

Une boutade, qui a évidemment fait réagir le nouvel interprète du Comte de Monte-Cristo au cinéma, qui lui a répondu :