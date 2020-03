Tiger King : c'est quoi ce nouveau docu-série sur Netflix ?

Le royaume des fauves, aka "Tiger King", c’est le nouveau docu-série qui cartonne sur Netflix. Une plongée dans le monde des zoos aux Etats-Unis aussi hallucinante que fascinante.

Netflix est connu pour ses séries qui cartonnent et qui font parler sur les réseaux sociaux dès leur sortie. Avec leur nouveau documentaire, Tiger King, la plateforme a mis la barre encore plus haut. Sortie le 20 mars, Au royaume des fauves raconte l’histoire de la rivalité entre deux propriétaires de parcs qui accueillent des gros félins tels que des tigres, d’où le titre en VO, qui est d’ailleurs plus évocateur de l’ambiance de la série.

Jusque là, tout peut sembler normal mais dès le premier épisode, on se rend compte que bien plus qu’une rivalité, c’est une plongée troublante et folle qui nous attend dans l’univers des parcs animaliers américains.

Des personnages hauts en couleur

Ce qui fait le succès de Tiger King, ce sont bien sûr les personnages présentés : le principal protagoniste est l’inimitable Joe Exotic, de son vrai nom Joseph Schreibvogel : Fondateur d'un parc animalier situé dans l’Etat de l'Oklahoma, sa personnalité excentrique n’a d’égal que son look unique. Amateur d’armes, polygame et chanteur country au look cow-boy des années 80, Joe Exotic est LA star de Tiger King. On ne vous en dit pas plus sur son histoire qui mérite grandement que vous la regardiez.

Face à lui se tient son ennemie jurée, Carole Baskin. Défenseuse des droits des animaux et fan absolue de félins, elle tient elle aussi ce qu’elle appelle un sanctuaire animalier. Son seul but depuis des années est de fermer le parc de Joe Exotic et de mettre fin au trafic illégal des tigres et elle ne s’arrêtera à rien pour le faire. Son histoire personnelle est tout aussi propice aux spéculations. Cette rivalité via réseaux sociaux prend des tournures impressionnantes au fur et à mesure des épisodes.

Mais les employés et les “personnages secondaires” ne sont pas en reste; au contraire, ils ne font qu’ajouter à cet univers complètement fou et vous feront demander comment certains d’entre eux ne sont pas en prison !

Et dans tout ça, les animaux ?

On se rend vite compte qu’aux Etats-Unis, avoir un tigre est une mode qui peut rapporter gros; pire que ça, on se rend aussi compte que les animaux subissent des traitements horribles. On compterait plus de fauves vivant en captivité que dans leur habitat naturel. Un constat qui est bien le fond du problème une fois passés tous les moments WTF de Tiger King, et il y en a beaucoup. En bref, vous serez addict devant ce nouveau docu-série signé Netflix car il y a de tout : des rebondissements, des crimes, et beaucoup de situations qui vont vous laisser sans voix.

Un podcast est aussi sorti intitulé Joe Exotic : Tiger King est il est déjà prévu qu’il sera adapté en une série. L’actrice et humoriste Kate McKinnon jouera Carole Baskin, le reste du casting n’a pas été dévoilé.

Retrouvez Tiger King dès à présent sur Netflix.