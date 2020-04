Tiger King : Jeff Lowe annonce qu'un nouvel épisode arrive sur Netflix

"Tiger King", ce n'est pas fini. C'est ce qu'affirme Jeff Lowe, un des protagonistes du documentaire. Un épisode supplémentaire répondra peut-être aux nombreuses questions que l'on se pose...

Vous aussi, vous avez regardé Tiger King en une journée et êtes maintenant à la recherche des dernières nouvelles de Joe Exotic et Carole Baskin ? Eh bien, il semblerait que l’aventure Tiger King ne s’arrête pas là. Nous apprenons en effet via Screenrant que Jeff Lowe, un des personnages les plus louches de ce documentaire, affirme qu’un nouvel épisode sera diffusé sur Netflix la semaine prochaine.

Dans une vidéo tournée avec sa femme, Jeff Lowe affirme que les équipes de Netflix sont venus tourner des nouvelles images chez lui. Les équipes, quant à elles, n’ont pas confirmé les déclarations du millionnaire devenu propriétaire du zoo de Joe Exotic. Étant donné la personnalité de Jeff Lowe, l'information est bien entendu à considérer au conditionnel.

Beaucoup de questions et peu de réponses

La fin de Tiger King avait laissé les spectateurs avec beaucoup de questions, l’une d’elles étant “Qu’est-il arrivé à Jeff Lowe”? Si jamais le binge watching de la série vous a embrouillé, on vous rappelle les faits : Jeff Lowe avait puisé dans ses millions de dollars afin de sauver Joe Exotic d’un désastre financier quand les frais légaux de sa bataille avec Carole Baskin s’étaient révélés être trop onéreux. Celui-ci profitait aussi de sa position envers Joe Exotic en tant que “sauveur” pour emprunter des lionceaux et les amener avec lui à Las Vegas pour faire la fête. Il s’était rapidement rendu indispensable au zoo et avait fini par prendre le contrôle de celui-ci quand Joe Exotic s’est retrouvé derrière les barreaux.

La série-documentaire a eu un énorme succès sur Netflix dès son arrivée sur la plateforme et l'engouement a été telle qu'une série basée sur un podcast de Tiger King verra le jour très prochainement, avec notamment l'actrice et humoriste Kate McKinnon dans le rôle de Carole Baskin.

Nouvel épisode ou pas, nous saurons éventuellement ce qu’il en est le moment venu. Si vous voulez rattraper votre retard au cas où, ou parce que vous voulez voir un documentaire aux folies démesurées, rendez-vous sur Netflix.

Tous les épisodes de Tiger King sont disponibles sur Netflix dès maintenant.