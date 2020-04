Tiger King : le docu-série de Netflix adapté en BD

On n'en finit plus de parler de "Tiger King", récemment mis en ligne sur Netflix. Ce documentaire s'intéresse à l'élevage de fauves - spécifiquement de tigres, comme son nom l'indique. Le programme présente un propriétaire de zoo, Joe Exotic, qui devient complètement fou...

Une histoire à dormir debout

Le monde a les yeux rivés sur le docu-fiction proposé par la plateforme. Tiger King s'inscrit dans la veine du true crime et propose une brochette de personnages que le plus loufoque des scénaristes n'aurait pu imaginer. A commencer par Joe Exotic, savant mélange de coupe mulet et d'égo surdimensionné. Ce dernier tient un zoo dans l'Oklahoma. Sa rivale ? Carole Baskin, défenseure des droits des animaux, qui se révèle être tout sauf une sainte à la fin de la série... Gravitent autour de ces ennemis jurés, entres autres : un gourou polygame, les deux maris de Joe ou encore le gérant d'un strip-club qui renseigne le FBI à ses heures perdues.

Cette histoire sans queue ni tête aurait pu s'arrêter là, mais la maison d'édition TidelWave, spécialisée dans les comics et romans graphiques, n'a pas dit son dernier mot. Aussi, ils ont annoncé la sortie prochaine d'une toute nouvelle biographie à tendance humoristique, intitulée Infamous: Tiger King. A l'écriture, Michael Frizell ; Joe Paradise et Jesse Johnson se chargeront quant à eux des dessins. Le comics devrait sortir en juin, à la fois en version papier et numérique. Bonne nouvelle : vous pouvez d'ores et déjà en admirer les deux couvertures !

Des gens charmants

Dans la description officielle du contenu de l'histoire, Exotic et Baskin ne sont pas épargnés. Attention donc aux spoils pour ceux qui n'ont pas fini la série !

Ainsi, le propriétaire de zoo croupit en prison pour avoir voulu assassiner sa rivale et ne semble pas décidé à lâcher l'affaire. Il affirme d'ailleurs que l'activiste a tué son propre époux avant de le donner à manger aux tigres qu'elle élève... Sympathique, non ? En tout cas, on a hâte de voir ce que l'adaptation va donner, d'autant que ceux qui travaillent dessus semblent y prendre beaucoup de plaisir !

Les deux dessinateurs se sont épanchés sur leur nouveau projet. Joe Paradise a notamment raconté avoir travaillé dans un refuge animalier. Et selon lui, il n'était pas rare d'y être entouré d'excentriques.

On a tous un Joe ou une Carole dans nos vies et c'est toujours intéressant pour moi d'apprendre comment ces personnages - aussi extrêmes soient-ils - ont pu en arriver là.

Son co-dessinateur, Jesse Johnson, a reconnu avoir été hilare tout au long de la création du comics.