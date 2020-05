Tiger King : Nicolas Cage va jouer Joe Exotic dans une série

Le personnage de Joe Exotic fascine depuis que le docusérie de Netflix "Tiger King" est sorti. Sa folle histoire sera reprise pour les besoins d'une série télé, et c'est personne d'autre que l'indescriptible Nicolas Cage qui va l'incarner. Vous le sentez venir le grand moment de télévision ? Nous, oui.

Netflix continue d'exceller lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des dossiers judiciaires réels et de les traiter dans des programmes exclusifs pour la plateforme. De multiples exemples ont existé par le passé et le récent Tiger King continue de le prouver. Les abonnés se sont passionnés pour cette histoire extravagante qui dépasse l'entendement. À mesure que l'on regarde la série, on peine parfois à se dire que tout ça est vrai tant on en voit de toutes les couleurs. Il y a la figure centrale, Joe Exotic, mais également les autres, autour, qui sont tout autant perchés. On se doute que vous avez sûrement profité du confinement pour voir tous les épisodes, mais nous resterons prudents pour ne pas trop en dévoiler si ce n'est pas le cas.

Le phénomène Tiger King est même remonté jusqu'aux oreilles du président Donald Trump, à qui le principal intéressé demande la grâce pour retrouver sa liberté. Variety explique que nous risquons d'en entendre parler encore un moment puisqu'une nouvelle série est en préparation. Pas d'aspect documentaire cette fois, mais un vrai scénario de fiction qui reprendra les éléments de l'article Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild signé par Leif Reigstad. L'idée, alors qu'on en sait déjà beaucoup sur le personnage, sera de s'attarder sur ses débuts et comment Joe Schreibvogel est devenu ce fou de Joe Exotic. CBS est derrière le projet avec Dan Lagana comme showrunner, scénariste et producteur exécutif. On connaît l'homme pour la particulière série American Vandal sur Netflix.

Nicolas Cage pour incarner Joe Exotic ? Une idée de génie

Pour camper Joe Exotic, on ne pouvait pas trouver mieux que ce satané Nicolas Cage. Un personnage à la hauteur de sa légende, qui peut nous offrir un très grand moment s'il part dans un jeu outrancier - spoiler alert : ça sera le cas. L'homme à la filmographie aussi dense qu'incohérente s'offre son premier rôle principal à la télévision et ajoutera sûrement à son palmarès une nouvelle expérience capillaire discutable.

Bien avant que ce projet ne soit annoncé, une autre série sur le sujet était en préparation chez Universal avec Kate McKinnon dans la peau de Carole Baskin.