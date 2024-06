93% d'avis positifs : une des meilleures séries du moment s'arrête après 2 saisons

Il n'y aura pas de saison 3 pour "Tokyo Vice", la série créée par J. T. Rogers, disponible sur Canal+, s'arrête après deux saisons de très grande qualité.

Tokyo Vice : deux saisons de grande qualité

Les débuts de Tokyo Vice, en avril 2022, avaient été remarquables. La série marquait le retour de Michael Mann sur le petit écran, en tant que réalisateur du pilote de la création de J. T. Rogers. Le show proposait alors une plongée le monde criminel des yakuzas, au Japon dans les années 1990. Basée sur Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan (2009), la série suivait notamment le journaliste d'investigation Jake Adelstein, qui parvient à rejoindre le journal le plus réputé de Tokyo. Les retours ont été très positifs pour la saison 1. Et deux ans plus tard, la saison 2 a été encore plus reconnue pour ses qualités indéniables.

Avec 93% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes de la part de la presse et du public, Tokyo Vice est une œuvre à part. Une série d'exception qui a touché un public assez niché. Un article de Variety la présentait d'ailleurs comme "The Best Show You’re Not Watching" ("La meilleure série que vous ne regardez pas"). Heureusement, en France, Canal+ a proposé à ses abonnés les deux saisons. Il faudra néanmoins s'arrêter là, car il n'y aura pas de saison 3.

Pas de saison 3

On apprend en effet par Variety que Tokyo Vice s'est terminée avec l'épisode 10 de la saison 2. Une nouvelle qui vient de J. T. Rogers et du producteur Alan Poul, lors de la conférence Produced By de la PGA. Cependant, il ne s'agit pas d'une annulation de la part de la plateforme Max (qui s'apprête à arriver en France), puisque les scénaristes avaient très vite songé à un arc narratif développé sur deux saisons. La décision de s'arrêter là aurait donc été "mutuelle" entre J. T. Rogers, les producteurs et le service de streaming.

Pour autant, J. T. Rogers et Alan Poul estiment qu'il y a toujours des choses à raconter avec Tokyo Vice. Ainsi, même si la série a été écrite avec l'intention de proposer une vraie fin, J. T. Rogers aurait eu de la matière pour une saison 3. Et il semble garder espoir pour continuer de développer cet univers d'une manière ou d'une autre.

Nous savons qu’il y a encore une histoire à raconter. Bien sûr, nous verrons ce que l'avenir nous réserve, mais nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir pu partager cette histoire sur Max jusqu'à présent.

Tokyo Vice est encore disponible en intégralité sur MyCanal.

