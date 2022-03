Tokyo Vice : Ansel Elgort rencontre des yakuzas dans le premier trailer de la série

"Tokyo Vice" débutera sur HBO Max le 7 avril. La série, dont Michael Mann a signé l'épisode pilote, se dévoile enfin avec une première bande-annonce portée par Ansel Elgort.

Une série en partie signée Michael Mann

Prochaine série d'HBO Max, Tokyo Vice est co-réalisée par Michael Mann. Même s'il n'est pas entièrement à la tête de ce show dont il a dirigé le pilote, le cinéaste, qui devrait enfin pouvoir lancer son projet sur Enzo Ferrari, est clairement le nom qu'on retient. D'une part, car sa filmographie comporte des très grands films comme Le Dernier des Mohicans, Révélations, Ali, Collateral ou encore l'inoubliable Heat. Des œuvres fascinantes qui ont eu une influence indéniable sur le cinéma d'aujourd'hui.

D'autre part, Tokyo Vice marque le retour du cinéaste à la télévision après ses débuts en tant que producteur (et véritable chef d'orchestre) de Deux flics à Miami. Alors qu'on s'approche de plus en plus de la diffusion de cette nouvelle série (le 7 avril aux Etats-Unis), une première bande-annonce a enfin été dévoilée (en une d'article).

Les premières images de Tokyo Vice

Pour rappel, Tokyo Vice est une adaptation de l'histoire de Jake Adelstein, un journaliste américain qui a infiltré les réseaux yakuzas du Japon. C'est Ansel Elgort qui incarne ce dernier à l'écran. On le voit sur ses images commencer en bas de l'échelle malgré son ambition de devenir un reporter spécialisé dans le milieu criminel. Il va alors se rapprocher dangereusement du monde des yakuzas avec l'aide d'un policier interprété par Ken Watanabe. Rinko Kikuchi (Westworld) sera également une journaliste tandis que le rôle de Rachel Keller (Legion) n'est pas encore bien définit.

Tokyo Vice ©HBO Max

Visuellement, on retrouve des éléments évoquant le cinéma de Michael Mann. Notamment cette manière de filmer les grands buildings de Tokyo en pleine nuit, comme il pouvait le faire avec Heat. De plus, après s'être rapproché de l'Asie avec Hacker, on ne peut s'empêcher d'y voir une continuité avec la capitale japonaise. Enfin, l'action sera bien présente avec le milieu des yakuzas introduit par Sho Kasamatsu, (a priori) l'informateur de Jake.

Si ces images donnent envie, on regrette qu'il n'y ait pas encore de précision pour une diffusion française.