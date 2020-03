Tokyo Vice : une actrice de Westworld dans la série HBO

Vous avez aimé ? Partagez :

Le casting de « Tokyo Vice » prend de l’ampleur. Rinko Kikuchi, vu dernièrement dans « Westworld », vient de décrocher un rôle dans la série prochainement disponible sur HBO Max, et dont le pilote sera réalisé par Michael Mann.

L’actrice japonaise Rinko Kikuchi rejoint la production du nouveau projet de Michael Mann. Vue dans Pacific Rim ou 47 Ronin, elle jouait dernièrement dans Westworld. Elle incarnait Akane, le personnage créé par celui de Lee Sizemore dans la série crée par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Selon les rumeurs, c’est Mann lui-même qui a tenu à ce que l’actrice soit recrutée, contre l’avis du producteur de la série, sceptique par rapport à ses capacités en anglais.

Adaptée du livre de Jake Adelstein du même nom, l’histoire de Tokyo Vice sera inspirée de faits réels. Basée sur la vie de l’auteur, l’intrigue suivra Adelstein, un journaliste américain qui décide de s’infiltrer dans l’une des équipes de la police de Tokyo, connue sous le nom de « Tokyo Vice », pour y dénoncer la corruption. Il va alors se retrouver plongé dans un univers dans lequel rien ni personne n’est vraiment ce qu’il apparaît être, et où l’ombre des yakuzas plane partout.

Kikuchi rejoint ainsi un casting qui se construit peu à peu. Les noms pour l’instant attachés au projet sont convaincants, et promettent une bonne série.

Une distribution prometteuse

L’actrice japonaise jouera une superviseure d’Adelstein, qui sera interprété lui par Ansel Elgort, révélé dans le Baby Driver d’Edgard Wright, où il incarnait le personnage de « Baby », et vu récemment dans Le Chardonneret. Ken Watanabe, connu notamment pour ses rôles dans Le Dernier Samouraï et Inception, jouera Kiroto Katagari, un détective de la police de Tokyo spécialisé dans les crimes qui va aider le jeune journaliste dans son enquête.

Récemment, on apprenait qu’Odessa Young, vu dans Assassination Nation, et Ella Rumpf, découverte dans Grave, avaient signé pour un rôle dans la série. Young interprétera Samantha, une expatriée américaine côtoyant des Yakuzas dans le club dans lequel elle travaille, et dont les relations vont aider Jake dans son enquête. Rumpf prêtera ses traits à Polina, une jeune femme d’Europe de l’Est devenue collègue de Samantha depuis peu. Sa relation avec cette dernière lui offrira sûrement un rôle à jouer dans l’enquête de Jake.

Prévue pour cette année, Tokyo Vice, qui aura droit à 10 épisodes, n’a pour le moment aucune date de sortie.