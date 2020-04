Tom Hardy va lire des histoires pour dormir sur CBeebies

Tom Hardy va bientôt de nouveau apporter son aide à CBeebies, la chaîne de la BBC destinée à un public enfant. Après s’être déjà essayé à l’exercice en 2016, l’acteur lira six histoires pour aider les jeunes spectateurs à s’endormir.

Tom Hardy retrouvera bientôt un rôle différent de tous ceux qu’il l’habitude d’endosser au cinéma ou à la télévision. Après avoir été l’une des stars à avoir accepté de lire des histoires pour aider les enfants à s’endormir dans un programme spécial de CBeebies, la chaîne de la BBC destinée à un public de 6 ans ou moins, en 2016, il s’apprête à renouveler l’expérience.

Il n’est pas étonnant de voir que la chaîne l’a de nouveau sollicité, puisque lors de sa première apparition, Hardy est devenu la star la plus populaire auprès des enfants parmi toutes celles ayant fait partie du programme.

Cette fois, accompagné de son chien, qui apparaîtra avec lui à l’écran, l’acteur fétiche de Christopher Nolan lira en tout six histoires. Il en lira d’abord une par jour pendant la dernière semaine du mois, tandis que la sixième sera diffusée un peu plus tard dans l’année, sans que l’on sache encore la date.

Tom Hardy va lire six nouvelles histoires pour les enfants

À partir du lundi 27 avril prochain, le comédien commencera d’abord par Hug Me (Cactus câlin en français), de Simone Ciraolo. Puis, il enchaînera avec Under The Same Sky (Sous le même ciel), de Robert Vescio et Nicky Johnston, There’s A Tiger In The Garden (Il y a un tigre dans le jardin), de Lizzy Stewart, Don’t Worry, Little Crab (Pas de panique, Petit Crabe), de Chris Haughton, et enfin The Problem With Problems de Rachel Rooney et Zehra Hicks.

La BBC a déjà communiqué sur le succès rencontré par l’émission à laquelle avait participé Hardy en 2016. Selon la chaîne britannique, l’épisode avec l’acteur a généré plus d’1 millions de requêtes sur le service de streaming BBC iPlayer, ce qui en fait la personne ayant eu le plus de succès dans ce domaine parmi toutes celles ayant contribué au programme.

D’autres stars se sont essayé à l’exercice, parmi lesquelles David Schwimmer, l’un des six interprètes principaux de Friends, Rosamund Pike, que l’on retrouve dans Radioactive, ou encore Stephen Graham, l’acteur notamment vu dans Pirates des Caraïbes 4 et 5.

Quant à la carrière d’Hardy, on le retrouvera bientôt dans le biopic de Josh Trank, Capone, dans lequel il interprétera le célèbre gangster et qui sortira aux USA en VOD le 12 mai prochain. Il sera ensuite à l’affiche de Venom 2, dans lequel il reprendra le rôle qu’il avait tenu en 2018 (pas encore de date de sortie).